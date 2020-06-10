Михаил Ефремов обязательно сядет. В отличие от тысяч других, которые откупятся

Это надо совсем не знать современные реалии своей страны, чтобы думать, что Ефремов не сядет, потому что известный человек, а вот простого-то человека за такое обязательно посадили бы.

Именно потому что известный человек, именно потому что столько шума - Ефремов обязательно сядет.

А вот позапрошлым летом в моей родной адлерской деревне пьяный простой человек вылетел на встречку - лобовая авария. Погибла женщина, многодетная мать, и молодой парень, мой троюродный брат.

Его маму, мою тетку, мы забрали к себе, живет теперь с нами.

И что вы думаете, виновный простой человек сел? Нет, конечно. Вся деревня знает, что откупился. Всей его родней собирали на откуп. Два трупа - и гуляет, жив-здоров.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Фото: Russia Today

И вот это как раз совершенно типичная история.

Много у нас людей садятся за банальную драку без тяжелых последствий? Фактически, никто. Даже протокол не составят, скорее всего. А вот Мамаев с Кокориным сели. Именно потому что известные и шуму много.

Избежать наказания легче всего, если твоя история тихая, тебя никто не 'заказал', то есть в твоей посадке никто не заинтересован, и ты можешь собрать по сусекам денежку, чтобы 'решить вопрос'.

Я вам миллион таких кейсов приведу.

Судебная система - главная наша проблема, на самом деле. И я не знаю, можно ли ее вообще отладить. В Америке вон и то за столько лет не отладили. Все знают, что один там знаменитый афроамериканец убил жену и ее любовника. А признали невиновным. Он на радостях даже книжку написал о том, как их убивал.

Там то же самое - если история тихая и есть деньги, все будет ровно. А если шумная - то будет так, как диктует общественное мнение в этот момент. Как вот с Харви, например.

Разница в том, что там эти деньги идут адвокатам, а тут - решальщикам. Впрочем, многие из них называют себя адвокатами. Но суть-то остается прежней: в тихой истории сидеть будет тот, кто не насобирал на адвоката-решальщика.

Эти волшебные люди могут решить почти все. Кроме тех случаев, где есть другая сильная заинтересованная сторона, или серьезный медийный шум. Тут не решишь. Или решишь, но не скоро. А тогда, когда шум поутихнет.

В случае с Ефремовым шум не утихнет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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