2020-06-10T16:30:47+03:00
Звезды

"Толечка...": Ефрим Шифрин без сил после смерти Трушкина

Юморист морально раздавлен смертью писателя
Ольга ЛИБГАРДТ
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Трушкин и его супруга заразились коронавирусом в начале маяТрушкин и его супруга заразились коронавирусом в начале маяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анатолий Трушкин умер от коронавируса. Болезнь протекала в тяжелой форме. Сатирик ушел из жизни в возрасте 78 лет. Коллеги скорбят по ушедшему артисту. Ведь он не только сам выступал на сцене, но и писал монологи для Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура, Клары Новиковой и многих других.

"Толечка... Где ж взять сил, чтобы вынести этот кошмарный год", - такое сообщение в память об Анатолии Трушкине оставил Ефим Шифрин.

Трушкин и его супруга заразились коронавирусом в начале мая. Наталья Трушкина перенесла заболевание в легкой форме, а Анатолия Алексеевич пришлось госпитализировать.

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Толечка...
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Где именно он мог подцепить Covid-19, не известно. Артист строго соблюдал режим самоизоляции и лишь изредка выходил из дома до ближайшего магазина. "Плохо... Болит сердце, и прямо после приема пищи рвет. Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом", - говорил о состоянии Трушкин.

Около десяти дней назад стало известно, что ему лучше. Все были уверены, что опасность миновала. Однако 9 июня юмориста вновь подключили к аппарату ИВЛ. Организм звезды не выдержал борьбу с болезнью.

"Мы все молились за Толю. Его супруга тоже активно молилась. У нее в комнате постоянно зажжена лампадка", - рассказывал художник Никас Сафронов.

Напомним, Анатолий Трушкин в 1983-2002 годах был сценаристом многих выпусков юмористического журнала "Фитиль". По его сценариям были сняты новогодняя мелодрама "Нужные люди" (1986), комедии "Москва смеется" (2002) и "Москва улыбается" (2008), в последней из них Трушкин сыграл роль автора. Был постоянным участником юмористических программ на телевидении.

Ефим Шифрин "Прибеднился" (автор Анатолий Трушкин).Бенефис-2006 "Кабаре.Перезагрузка"

ИСТОЧНИК KP.RU

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