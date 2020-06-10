"Толечка...": Ефрим Шифрин без сил после смерти Трушкина

Анатолий Трушкин умер от коронавируса. Болезнь протекала в тяжелой форме. Сатирик ушел из жизни в возрасте 78 лет. Коллеги скорбят по ушедшему артисту. Ведь он не только сам выступал на сцене, но и писал монологи для Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура, Клары Новиковой и многих других.

"Толечка... Где ж взять сил, чтобы вынести этот кошмарный год", - такое сообщение в память об Анатолии Трушкине оставил Ефим Шифрин.

Трушкин и его супруга заразились коронавирусом в начале мая. Наталья Трушкина перенесла заболевание в легкой форме, а Анатолия Алексеевич пришлось госпитализировать.

Где именно он мог подцепить Covid-19, не известно. Артист строго соблюдал режим самоизоляции и лишь изредка выходил из дома до ближайшего магазина. "Плохо... Болит сердце, и прямо после приема пищи рвет. Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом", - говорил о состоянии Трушкин.

Около десяти дней назад стало известно, что ему лучше. Все были уверены, что опасность миновала. Однако 9 июня юмориста вновь подключили к аппарату ИВЛ. Организм звезды не выдержал борьбу с болезнью.

"Мы все молились за Толю. Его супруга тоже активно молилась. У нее в комнате постоянно зажжена лампадка", - рассказывал художник Никас Сафронов.

Напомним, Анатолий Трушкин в 1983-2002 годах был сценаристом многих выпусков юмористического журнала "Фитиль". По его сценариям были сняты новогодняя мелодрама "Нужные люди" (1986), комедии "Москва смеется" (2002) и "Москва улыбается" (2008), в последней из них Трушкин сыграл роль автора. Был постоянным участником юмористических программ на телевидении.