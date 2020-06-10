Защищая Ефремова, актер Панин признался, что сам пьяным угодил в ДТП на том же месте

На фоне громких событий последних дней, таких как отмена самоизоляции в Москве и трагическое ДТП, устроенное актером Михаилом Ефремовым, почти незамеченной прошла новость о совместной пресс-конференции Алексея Панина и Никиты Джигурды. Она состоялась онлайн в пресс-центре Национальной службы новостей. Тема была - «Театр и кино в период пандемии». Панин рассказывал о работе над фильмом «Я вернулся», которую пришлось вести в условиях самоизоляции (Джигурда принял в нем участие, и там звучит его песня).

Но журналистов, естественно, волновали и другие вопросы. Например, последний скандал с Паниным: будто бы его выгнали с похорон артиста Михаила Кокшенова.

Версия Панина звучит так: «Приезжаю на похороны, стоит стая журналистов – человек 15. Ни одного артиста, ни одного! Никого с Мосфильма! Кроме Бориса Васильевича Токарева. Захожу, стоит Васин – известный аферист в театральном мире. Такие аферисты приносят продюсерам деньги, потому что они продают двойные билеты. Первое, что меня возмутило, что Васин стоит и плачет, со слезами на глазах пытается говорить долгие и нудные монологи. Я молчу. Потом выходит Токарев. Потом я уже не сдержался – я вышел и сказал, что я очень любил Михаила Михайловича, он был офигенным человеком, но жестким режиссером. Не могу я врать, как они все. И в этот момент Токарев говорит мне: «Леша, выйди отсюда». Он не выгонял меня, я просто не мог смотреть на это лицемерие и вышел».

Естественно, не обошли вниманием и историю с Михаилом Ефремовым: его джин на полной скорости врезался в машину, водитель которой через несколько часов от полученных травм скончался в больнице. СМИ цитировали фразу Панина, произнесенную им вчера: «Если Михаила Ефремова посадят – я пойду с ним». Но при этом Панин подчеркивал, что сажать Ефремова в тюрьму ни в коем случае нельзя.

ИА НСН цитирует новое заявление Панина: «Я не помню, как я вчера это брякнул. Я не могу с ним понести наказание, потому что у меня есть дочка. Если выбирать между Ефремовым и дочкой я, при всей моей любви к Мише, [выберу дочку]. Я сгоряча это брякнул. Но вчера позвонил Джигурде, Олегу Комарову, кому-то еще, чтобы, действительно, что-то сделать, чтобы Мишу не посадили».

Но от своего мнения, что тюрьма Ефремову ни к чему, он не отказывается. «Я считаю, что про Мишу Ефремова, когда мы с вами помрем лет через пятьдесят, будут говорить, как про одного из немногих, что он великий артист. Нас забудут, а про него вспомнят, как про Высоцкого. Я считаю, что его нельзя сажать в тюрьму. Это понятно, что у этого человека есть родственники, что это [известность и талант] его не оправдывают, что все очевидно, но Миша Ефремов - это тот человек, которого нельзя [сажать]… Наверное, иногда известные артисты забывают, что они такие же, как зрители. Я в голове своей не могу переварить, что Мише могут впаять [срок]».

Панин при этом и сам вспомнил случаи, когда пьяным водил машину. «У меня был роман с Мариной Александровой, она улетела в Рим со своей подружкой артисткой Ломоносовой. А я пьяный на ее RAV4 чуть подальше, где Миша врезался, лоб в лоб влетел в человека. Машина была всмятку, я до сих пор Марине Александровой должен денег. Потом приехал к Казанцеву в 6 утра, это бывший начальник ГАИ города Москвы, и меня каким-то чудом пропустили. Казанцев послал меня к чертовой матери, хотя мы были знакомы. Наказания – разбитая машина Марины Александровой… Мне повезло, что во всех моих авариях, в которые я по пьянке попадал, меня проносило. Сейчас у меня отобрана машина».

Не удержался от комментария и Джигурда: его возмутило, как эта тема обсуждалась в программе Владимира Соловьева. «Это трагедия! Произошла трагедия! Но, когда я смотрю, что делает вечерний м…звон, пардон, Владимир Соловьев – говорит: «Ты убийца». Ты чего, Володя? Я тебя на ринг вызывал еще в середине прошлого месяца. Ты трус. Выйди! Ты в своих эфирах гонишь такое, за десятую часть чего людям в глубинках штрафы выписывают. Ты оскорбляешь уважаемых людей. Ты супер профессионал, но ты взял на себя роль не талантливого и крутого пропагандиста, а роль подлеца, которого я 150 лет назад на дуэль вызвал бы и, ты бы не отмазался, как делаешь сейчас, размахивая в интернете кулаками, наезжаешь на Василия Уткина. Ты на меня наедь по-пацански и покажи свой класс! У тебя весовая категория на 20 кг больше. Я вызываю тебя всенародно на ринг. И говорю, что я уделаю тебя со всеми твоими поясами и со всем твоим гадким стилем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783859" frameborder="0"></iframe> Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Друг детства Ефремова: «Мы расстались с Мишей, потому что он стал пить - уже лет в 13…»

Воспоминаниями поделился журналист и радиоведущий Сергей Пархоменко (подробности)

Фотодоказательство: Михаил Ефремов баловался "косячком" прямо у стен "Современника"

"Комсомолка" публикует скандальные кадры (подробности)