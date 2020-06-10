«В баре и машине актер Михаил Ефремов был один»: полиция опровергла информацию о пассажире в джипе

Слухи о том, что в машине актера Михаила Ефремова были пассажиры появились сразу после ДТП на Смоленской набережной. Первым под «обстрел» попал актер Иван Стебунов. Ему даже пришлось видеообращение записать, чтобы народ успокоить. Но на этом дело не закончилось. Очевидцы один за другим стали рассказывать то про женщину на переднем сиденье, то про мужчину в зеленой куртке. Но оказалось, что это все фантазии. В полиции опровергли информации о пассажирах.

- В машине Михаил Ефремов был один. Это четко видно по записям с камер видеонаблюдения. В протоколе прописано: «пассажиров в автомобиле не было», - сообщили «КП» собственные источники в следствии.

Достоверно установлено, что Михаил Ефремов до момента ДТП находился в баре. Как выяснилось, туда он тоже заглянул в полном одиночестве.

Обывателей, которые продолжают верить в наличие мифических спутников актера, смущает тот факт что в джипе Ефремова сработали сразу две подушки безопасности: водительская и пассажирская.

- При лобовом столкновении срабатывают сразу все фронтальные подушки безопасности. Их функционирование не зависит от наличия или отсутствия пассажиров, - объяснил «КП» автоэксперт Леонид Утешев.

Напомним, 8 июня на Смоленской набережной пьяный Михаил Ефремов за рулём своего внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил отечественный автомобиль курьерской службы доставки деликатесов. 57-летний водитель из Рязани Сергей Захаров погиб. 9 июня актеру было предъявлено обвинение и назначен домашний арест. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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