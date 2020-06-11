Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике

Эммануил Виторган и его третья жена Ирина Млодик счастливы в браке. Супруги являются родителями двух замечательных дочек, младшей из которых нет даже года. Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек.

Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик. Артист не устает благодарить любимую женщину за детей - двухлетнюю Этель и десятимесячную Кларочку. Он не раз говорил, что Ирина дала ему новый смысл жизни. Теперь актер в полной мере может наслаждаться отцовством. При любой возможности он не упускает момента похвастаться своими девочками.

На днях 80-летний Эммануил Гедеонович опубликовал в блоге фотографию жены и детей. В кадре Млодик предстала в черном купальнике в окружении заметно подросших дочек. Они запечатлены в детском надувном бассейне с игрушками. Жена Виторгана, надо отметить, в отличной форме.

emmanuil_vitorgan Купили детский бассейн

"Думали, если жара придет, что делать... Вышли из положения, купили детский бассейн... Такое удовольствие, причем для всех! Всегда можно найти выход, главное, захотеть! Правда же..?!", - обратился к подписчикам отец-молодец.

Напомним, Эммануил Виторган - многодетный родитель. У него есть три дочери и сын. "Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна", - откровенно рассказывала Ирина.

В свою очередь, Виторган уверен, что дети - это самое главное в жизни. Они для него двигатель и огромный стимул для долгой жизни. Актер находит в позднем родительстве силы для того, чтобы оставаться вечно молодым. "То, что мы еще имеем возможность производить на свет еще и еще, желаю всем. Обязательно! В любом возрасте", - с гордостью отмечал он.