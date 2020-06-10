Флойд виляет собакой

Этой ночью после пяти дней официальных прощаний по городам США - от Миннеаполиса до Хьюстона - похоронили Джорджа Флойда. Не наше дело разбираться, был ли покойный нравственным человеком, но стоит посмотреть, кого из него сделали после смерти.

Сначала Флойд стал знаменем черного протеста: «жизни черных имеют значение».

Потом знаком полицейского произвола и бездушности государственной машины.

Затем символом белого покаяния: стояние на коленях, лежание на животе, мытье ног белыми копами черным соотечественникам.

И наконец иконой стиля и арт-объектом: футболки, плакаты, стикеры, золотой гроб, глаз Флойда на здании в Париже.

Акционизм не вчера стал главным искусством ХХI века. Разноцветное подсвечивание Эйфелевой башни и рисование мелками на асфальте после расстрела «Батаклана» тоже трудно назвать адекватной реакцией, но в этот раз все было как по инструкции.

ВlackLivesMatter на каждой картонке в США.

Лицо Флойда повсюду, вообще повсюду.

Повальное стояния на коленях символичной продолжительностью в 8 минут 46 секунд.

Скорбящие и негодующие селебрити, плачущий перед золотым гробом мэр города, который Флойда живым в глаза не видал.

Снос памятников угнетателям-конфедератам в Новом Свете и королям-расистам в Свете Старом.

Запущенная по планете идея неизбывной вины белых и необходимости неких преобразований для восстановления справедливости.

Трагедия полицейской жестокости технично превратилась в политический рычаг.

Многочасовая трансляция похорон и вечера памяти Флойда была на всех американских телеканалах, но для здоровья нации было бы полезно сразу после ее завершения поставить в эфир культовый для любого политтехнолога фильм «Хвост виляет собакой».

Кстати, его сценарист Дэвид Мамет жив-здоров, ему 72 года. Он вполне мог участвовать в написании сценария ДжорджФлойдПротеста.

Даже должен был, чувствуется рука мастера.

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