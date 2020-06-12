Есть ли у Ефремова неоплаченные штрафы: "КП" выяснила, что после ДТП актер все их погасил

После смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, корреспонденты kp.ru выяснили, что у актера не оплачены штрафы на 36,5 тысяч рублей. Все они за превышение скорости или неправильную парковку. Причем свой джип Ефремов бросал возле дома на дороге, где стоянка запрещена. Иногда протоколы составляли несколько раз за день — утром и вечером. Источник «Комсомольской правды» в ГИБДД поделился подробной историей штрафов Ефремова.

— С 2015 года у него было минимум 156 постановлений за нарушение ПДД. Но если в 2015 и 2016 — по одному штрафу, то далее их десятки. Общая сумма по всем штрафам — 280 500 рублей. Сейчас они все оплачены, — сообщил собеседник kp.ru.

Интересно, что 9 июня на актере числились с десяток штрафов за март-июнь. Срок по некоторым истек. Но на сегодня все постановления оплачены.

Может быть, актер опасается, что долги сыграют злую шутку во время суда?

— Для внутреннего убеждения правоприменителей (т.е. суда, следователей, прокуратуры — прим. ред.) большое число штрафов — это характеристика человека. Однако в уголовном кодексе дорожные штрафы не являются отягчающим обстоятельством. То есть увеличить срок, опираясь на число нарушений на дороге, нельзя, — объяснил «Комсомолке» член Адвокатской палаты Москвы, адвокат Эдуард Бурушко.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел пьяным за руль своего «Гранд Чероки» и вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади. Врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в реанимации. Ефремова сначала отпустили под подписку, а позже отправили под домашний арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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