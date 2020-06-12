2020-06-12T13:56:23+03:00
Звезды

Есть ли у Ефремова неоплаченные штрафы: "КП" выяснила, что после ДТП актер все их погасил

Вместе с адвокатом разбираемся, станут ли нарушения отягчающим в уголовном деле
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Сейчас за пьяное ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССейчас за пьяное ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

После смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, корреспонденты kp.ru выяснили, что у актера не оплачены штрафы на 36,5 тысяч рублей. Все они за превышение скорости или неправильную парковку. Причем свой джип Ефремов бросал возле дома на дороге, где стоянка запрещена. Иногда протоколы составляли несколько раз за день — утром и вечером. Источник «Комсомольской правды» в ГИБДД поделился подробной историей штрафов Ефремова.

— С 2015 года у него было минимум 156 постановлений за нарушение ПДД. Но если в 2015 и 2016 — по одному штрафу, то далее их десятки. Общая сумма по всем штрафам — 280 500 рублей. Сейчас они все оплачены, — сообщил собеседник kp.ru.

Интересно, что 9 июня на актере числились с десяток штрафов за март-июнь. Срок по некоторым истек. Но на сегодня все постановления оплачены.

Может быть, актер опасается, что долги сыграют злую шутку во время суда?

— Для внутреннего убеждения правоприменителей (т.е. суда, следователей, прокуратуры — прим. ред.) большое число штрафов — это характеристика человека. Однако в уголовном кодексе дорожные штрафы не являются отягчающим обстоятельством. То есть увеличить срок, опираясь на число нарушений на дороге, нельзя, — объяснил «Комсомолке» член Адвокатской палаты Москвы, адвокат Эдуард Бурушко.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел пьяным за руль своего «Гранд Чероки» и вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади. Врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в реанимации. Ефремова сначала отпустили под подписку, а позже отправили под домашний арест.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За водкой спускался в подвал, а пиво глушил в пабе: «КП» узнала, где выпивал актер Ефремов

Главный ньюсмейкер последних дней, устроивший пьяную аварию, под домашним арестом не сможет посещать любимые места (подробности)

В деле Михаила Ефремова появились наркотики: эксперты объясняют, почему звезды не останавливаются на алкоголе

Главный нарколог Минздрава и звездные продюсеры рассказали, насколько запрещенные вещества популярны у российской богемы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России
Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"
В Минздраве объяснили, как жара повлияет на коронавирус
Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой
Посол США в поздравлении с Днём России заявил о желании Вашингтона к сотрудничеству
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек