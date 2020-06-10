За водкой спускался в подвал, а пиво глушил в пабе: «КП» узнала, где выпивал актер Ефремов

От Арбата до дома Михаила Ефремова в Плотниковом переулке пять минут неспешным шагом. Снаружи многоэтажка прекрасно отреставрирована, а вот с обратной стороны выглядит не так парадно. В соседнем здании институт наркологии. Последние сутки в тени напротив дома актера дежурят тележурналисты.

— Вдруг к нему любовница придет или покурить выйдет? — рассуждают коллеги.

Дом актера.Фото: Андрей АБРАМОВ

Корреспондент «КП» решил обойти ближайшие супермаркеты. Через два дома от места заключения актера на первом этаже типичные продуктовые. Такие ожидаешь увидеть в спальном районе, а не в центре столицы. Первый отдел держат мигранты. С испуганными лицами махали головами, что не знают кто-такой Ефремов.

Рядом с этим отделом — спуск в подвал, на котором висит табличка продукты. Здесь блеклый свет, потрепанные витрины. В одном зале торгуют молочными продуктами. Во втором — водкой. Причем с кривоватыми этикетками, как показалось.

Магазин в подвале, где актера часто видели в ликеро-водочном.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Ефремов у вас бывает?

— Бывает, — вздохнула продавщица. — И [сериальная актриса Дарья] Юрская тут рядом живет — тоже бывает.

— И Юрская за этим делом приходит? — киваю в сторону водки.

— Нет-нет, она за молочком. А Ефремов — за этим. Во время самоизоляции часто захаживал. Лицо у него постоянно красное было, как у гипертоника.

От дома Ефремова до ирландского паба «Улисс» рукой подать. Именно сюда накануне заезжал актер. Хоть заведение работает только на доставку и на вынос, Ефремова внутрь пустили. Радио «Комсомольская правда» удалось выяснить, что перед аварией Михаил поругался с руководством заведения, которое отказалось наливать ему.

Паб, где пил ЕфремовФото: Андрей АБРАМОВ

То, что паб был дружен с Ефремовым, в инстаграме заведения не скрывают. Сюда он приходил часто посидеть, а во время самоизоляции записывал свое выступление. Но куда интереснее почитать отзывы. Среди типичных «все круто» или «высокие цены», проскальзывают интересные ремарки:

— Один из минусов — частые визиты пьяного в синеву Ефремова.

— Гвоздь программы — вечно пьяный Ефремов.

— Главная достопримечательность — Михаил Ефремов навеселе.

Отзывы на паб.

Сейчас дверь в заведение закрыта наглухо. Есть звонок, но никто не подходит. Тогда корреспондент «КП» пошел с черного входа. По курьерам с фирменными пакетами «Улисса», удалось отыскать нужную дверь. Открыл представительный молодой человек, но услышав вопрос про Ефремова, тут же хлопнул дверью перед лицом.

Напомним, после смертельного ДТП на Смоленской площади актера Михаила Ефремова суд отправил под домашний арест. До этого его долго не могли уговорить выйти из квартиры полицейские. Единственный комментарий актера по ситуации: «Это все ужасно». Ему грозит до 12 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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