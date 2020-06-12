Мировые СМИ требуют от Трампа пресечь нападения на журналистов

Крупнейшие международные медиа-объединения «Всемирная газетная ассоциация» и «Всемирный форум редакторов» направили совместное обращение к американскому президенту Дональду Трампу. Ведущие медиа-менеджеры из 40 стран мира выразили беспокойство в связи с участившимися нападениями на репортеров во время манифестаций в США.

Инициаторами обращения стали президент «Всемирной газетной ассоциации» Фернандо де Ярса Лопес-Мадразо и глава «Всемирного форума редакторов» Уоррен Фернандес. Письмо подписали 20 журналистских ассоциаций из разных стран и 45 медиа-менеджеров, главных редакторов и издателей. Среди них - главный редактор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

«В течение последних недель мы с тревогой наблюдаем за тем, как неумолимо растет число нападений на журналистов, освещающих массовые протесты против полицейского насилия в США и требования социальной справедливости после смерти Джорджа Флойда. Было зафиксировано более 400 инцидентов», — отмечается в письме.

Представители медиа призвали Дональда Трампа пресечь нападения на журналистов, «найти слова, которые позволят остановить насилие и защитить репортёров от дальнейших нападений», а также расследовать уже произошедшие случаи по всей строгости закона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782441" frameborder="0"></iframe> Журналист Михаил Тургиев, освещавший протесты в Минниаполисе, рассказал о нападении полицейских.

«Если возникло желание добиться справедливости, если страна хочет устранить ошибки прошлого, лежащие в основе этих протестов, и встать на непростой путь исцеления, то граждане, политики и сотрудники правоохранительных органов нуждаются в надежной независимой информации, которая поможет им в этом. Журналисты должны действовать свободно и находиться в полной безопасности, не опасаясь нападения», — говорится в обращении.

Накануне шеф полиции Миннеаполиса, где впервые вспыхнули беспорядки, Медариа Аррадондо извинился перед журналистами, которых атаковали полицейские. Среди пострадавших оказались и россияне - корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.

- Было видео применения резиновых пуль и слезоточивого газа против журналистов, - признал Аррандондо. - СМИ необходимо защищать. Я буду изучать, почему в СМИ стреляли и применяли газ. Такого не должно происходить.

До этого подверглась атаке со стороны полицейских и продюсер Sputnik Николь Руссел. В нее полиция выстрела резиновыми пулями у Белого дома в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что власти расследуют все нападения на иностранных журналистов во время протестов. Госдеп приложит все усилия, чтобы расследовать эти инциденты, добавил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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