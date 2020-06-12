"Подсыпали наркотики": друг раскрыл подробности смертельного ДТП Ефремова

Смертельное ДТП в центре Москвы, которое устроил Михаил Ефремов, никого не оставила равнодушным. Коллеги звезды "Современника" выдвигают разные версии случившегося. Многие просят не травить актера. А Никита Джигурда и вовсе заявил о новых подробностях аварии с артистом.

Никита Джигурда встал на защиту своего друга Михаила Ефремова. По словам шоумена, актеру могли подсыпать наркотики в баре.

"Я сейчас буду говорить как адвокат Михаила Ефремова. В ситуации, когда известен факт того, что нет файлов, камер наблюдений, то есть съемка была, но оказалось, что видеосъемка камер наблюдения в баре, где Михаил употреблял алкоголь, отсутствует. А поскольку видео отсутствует, я, как адвокат Михаила Ефремова, утверждаю - Михаилу Ефремову подсыпали те препараты наркотического и снотворного действия, которые и явились причиной смертельной аварии", - заявил он в эфире Радио "Комсомольская правда".

По словам Джигурды, когда человеку на улице подливают наркотические и снотворные препараты, человек теряет контроль и в невменяемом состоянии садится за руль. "Те, кто его сопровождал и видели это, отсутствуют на камерах наблюдения. Статья «За вождение в пьяном виде» - это одна статья. А когда у прокуратуры отсутствуют файлы камер наблюдений, я, как адвокат, утверждаю, - Михаилу Ефремову подсыпали наркотическо-снотворные вещества. Таким образом, он совершил преступление с точки зрения прокуратуры и человеческой, не понимая, что происходило", - подчеркнул артист.

Он также сообщил, что наркотики употребляет шоу-бизнес. Но, по его словам, ситуация с Ефремовым - иная. Он искренне не понимает, почему прокуратура набросилась на гениального артиста. "Почему никто не говорит то же самое в адрес детей-мажоров, которые неоднократно нарушали ПДД, и прокуратура не раздувала такой кипиш?". - отметил Джигурда.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Позднее стало известно, что пострадавший водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Махали красным нижним бельем": дочь-гендерквир Михаила Ефремова высмеяла девиц под окнами отца

19-летней Анне-Марии приходится несладко (подробности)

Михаила Ефремова настигло проклятье "Таежного романа"

Сериал поломал судьбы звезд, сыгравших главные роли (подробности)

"Плевок в семью": Ефремов не пытался никак финансово помочь родне погибшего водителя Захарова

Об этом рассказал их адвокат - Александр Добровинский (подробности)

"Звездные скоты": Никита Михалков в ужасе от смертельного ДТП Михаила Ефремова

Режиссер считает, что для ослепленного безнаказанностью артиста авария стала закономерным финалом (подробности)

Все скандалы "жизнерадостного пьяницы" Михаила Ефремова: сорванный спектакль, схватка с ОМОНом и дебош в отеле

Смертельное ДТП стало самой страшной, но увы - для многих ожидаемой - трагедией в череде "подвигов" талантливого актера. Из-за любви к выпивке он не единожды угождал в скандалы, но из раза в раз обаятельного Ефремова журили и прощали. Это ведь наш гений Миша... (подробности)