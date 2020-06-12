2020-06-12T18:46:26+03:00
Звезды

"Подсыпали наркотики": друг раскрыл подробности смертельного ДТП Ефремова

Никита Джигурда заявил, что актер не понимал, что с ним происходило
Ольга ЛИБГАРДТ
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Никита Джигурда заявил, что актер не понимал, что с ним происходилоНикита Джигурда заявил, что актер не понимал, что с ним происходилоФото: Борис КУДРЯВОВ
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Смертельное ДТП в центре Москвы, которое устроил Михаил Ефремов, никого не оставила равнодушным. Коллеги звезды "Современника" выдвигают разные версии случившегося. Многие просят не травить актера. А Никита Джигурда и вовсе заявил о новых подробностях аварии с артистом.

Никита Джигурда встал на защиту своего друга Михаила Ефремова. По словам шоумена, актеру могли подсыпать наркотики в баре.

"Я сейчас буду говорить как адвокат Михаила Ефремова. В ситуации, когда известен факт того, что нет файлов, камер наблюдений, то есть съемка была, но оказалось, что видеосъемка камер наблюдения в баре, где Михаил употреблял алкоголь, отсутствует. А поскольку видео отсутствует, я, как адвокат Михаила Ефремова, утверждаю - Михаилу Ефремову подсыпали те препараты наркотического и снотворного действия, которые и явились причиной смертельной аварии", - заявил он в эфире Радио "Комсомольская правда".

По словам Джигурды, когда человеку на улице подливают наркотические и снотворные препараты, человек теряет контроль и в невменяемом состоянии садится за руль. "Те, кто его сопровождал и видели это, отсутствуют на камерах наблюдения. Статья «За вождение в пьяном виде» - это одна статья. А когда у прокуратуры отсутствуют файлы камер наблюдений, я, как адвокат, утверждаю, - Михаилу Ефремову подсыпали наркотическо-снотворные вещества. Таким образом, он совершил преступление с точки зрения прокуратуры и человеческой, не понимая, что происходило", - подчеркнул артист.

Он также сообщил, что наркотики употребляет шоу-бизнес. Но, по его словам, ситуация с Ефремовым - иная. Он искренне не понимает, почему прокуратура набросилась на гениального артиста. "Почему никто не говорит то же самое в адрес детей-мажоров, которые неоднократно нарушали ПДД, и прокуратура не раздувала такой кипиш?". - отметил Джигурда.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Позднее стало известно, что пострадавший водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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Смертельное ДТП стало самой страшной, но увы - для многих ожидаемой - трагедией в череде "подвигов" талантливого актера. Из-за любви к выпивке он не единожды угождал в скандалы, но из раза в раз обаятельного Ефремова журили и прощали. Это ведь наш гений Миша... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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