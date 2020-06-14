"Вот это смело": у поклонников перехватило дух от фото Натальи Подольской в нижнем белье

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты десять лет. Они воспитывают сына Артемия. Не так давно знаменитости отметили первый юбилей мальчика - 5 июня ему исполнилось пять лет. Глядя на 38-летнюю певицу диву даешься - так прекрасно она выглядит. Артистка поражает публику молодостью и чувством стиля. На днях звезда опубликовала в блоге свежее фото, которое произвело фурор.

Наталья Подольская невероятно похорошела. На новом снимке она предстала с короткой стрижкой. При этом цвет волос остался прежним. Наталья вот уже много лет предпочитает рыжий оттенок. Певица позировала в нижнем белье.

nataliapodolskaya А если так ?

У поклонников от вида кумира дух перехватило. Они принялись обсуждать неожиданную смену имиджа любимицы, а также ее смелость. До недавнего времени Подольская позволяла себе редкие кадры в мини-бикини. А вот в откровенном белье, пожалуй, ни разу не позировала.

"Помолодела на 20 лет", "Роковая девушка! ", "Вот это смело","С годами стала лишь симпатичнее", "Материнство вас явно украсило", "Красотка", "Сумасшедшая мамочка", "Наташа! Перестань так делать!", - пишут фолловеры.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на съемках программы "Большие гонки". Рождения сына Артемия они ждали 10 лет. Певица никогда не скрывала, каким выстраданным для них с мужем стал их первенец. Они ездили по святым местам в надежде вымолить ребеночка у Бога. И когда Тема появился на свет, родители были вне себя от счастья. Сейчас Наталья и Владимир полностью растворились в заботах о сыне. Они часто спорят из-за того, как воспитывать мальчика. По мнению певицы, муж слишком много позволяет ребенку. "Папы - они инопланетяне, у них свои законы, и иногда у меня глаза лезут на лоб от того, что супруг позволяет сыну. Но с другой стороны самое главное - активное участие папы в жизни ребенка. Гораздо хуже, когда отцу все равно, что и как с малышом", - резюмировала Подольская.