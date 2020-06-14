Юнна Мориц: В пьяном виде езда... Это - страшная мзда
Накануне актер Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист сел за руль своей иномарки и на полном ходу врезался в следовавший по встречной полосе автомобиль. Водитель - курьер Сергей Захарова - погиб. В отношении Ефремова возбуждено дело. Обозреватель "КП" Александр Гамов побеседовал на тему пьяных ДТП и безнаказанности с поэтессой Юнной Мориц.
- Юнна Петровна, для меня неожиданно было, что стихотворение «Страшная мзда» было написано почти 8 лет назад, 23 июля 2012 года. Это что, стихотворение-предупреждение?
- Нет, ну, почему же? Тогда всякие Мары-кошмары гоняли с адской скоростью по ночной Москве на смертоносных автомобилях, звездили в телеящике, становясь знаменитостями, абсолютно избавленными от каких-либо тюремных сроков... И тогда было множество наездов, без конца пытались ДПСники догнать этих гонщиков, которых называли как-то…
- …мажорами.
- Ну, да. Я бы их назвала по-другому. И это была такая эпидемия, когда гибло множество народа...
История с дамой, которая по пьянке въехала на автомобиле в толпу людей, одну женщину задавила насмерть, вторую превратила в инвалида, и была освобождена вообще целиком и полностью от любого наказания.
И произошла в общем-то такая декриминализация преступлений, связанных с убийствами, реальными убийствами людей на автомобилях.
И эта декриминализация в пользу штрафов, в пользу сбора денег с людей, которые убивают других людей, - она сотворила чудовищную атмосферу в стране, когда вопрос жизни – это вопрос денег.
И надо же понимать, что, если человек на джипе «Чероки», который навороченный автомобиль, наезжает, например, на «Ладу», которая, по сравнению с ним, жестянка, - этот автомобиль, наезжающий на жестянку, - это танк. И он оставляет человека одного абсолютно невредимым, а второго подвергает абсолютно безысходной гибели.
И это проблема денег – сколько стоит один автомобиль, сколько стоит другой. И сколько штрафа может заплатить убийца, который говорит, что денег у него… много. И - прямо в телеящик. Убийца, который готов вылечить прямо-таки любого, потому что состояние вседозволенности, лживой элитарности, самовосхваления и самоупоения – это ситуация, ну да, морального идиотизма. Моральный идиотизм – это такое заболевание, описанное в учебниках психиатрии, и кончается оно очень плохо. И для человека, и для общества в целом.
- То есть, мы не будем сейчас никаких имен называть, да?
- Никогда, нет.
Вообще эти стихи были написаны не по поводу конкретного человека, а по поводу той действительности, которая образовалась в стране.
- Скажите, а что делать тогда?
- Что делать?
- Как спастись от вот этих моральных идиотов?
- Ну, надо сказать, что, кроме наказания, способного привести их в какие-то чувства человеческие... Может быть, в чувство страха, должно быть что-то, вызывающее чувство страха - перед расплатой. Причем, не перед расплатой деньгами, а перед расплатой совершенно другого свойства.
- И что же это ещё может быть?
- Ну, что это может быть? Труд. Труд. Должен быть труд, посредством которого будет человек искупать свою вину. Трудом.
Но это не может быть труд, который опять же будет возбуждать в человеке самоупоение, удовольствие от того, что ему все дозволено. Это должен быть труд искупительный.
- Почитаем эти грустные стихи.
- Да, почитаем.
(Как Юнна Мориц читает стихотворение - слушайте аудиозапись - здесь и сейчас.)
Юнна Мориц: «В пьяном виде езда... Это - страшная мзда». Стихи-предупреждение Великой Поэтессы, написанные 8 лет назад.
* * *
СТРАШНАЯ МЗДА
В пьяном виде езда –
По живым человекам,
Насмерть сбитые горы тел…
Это – страшная мзда
Моральным калекам,
Допустившим такой беспредел.
По живым человекам
Ездят, как танки,
Как по рельсам – скорые поезда.
Мертвецам и калекам
Заплатят банки
За наезд по пьянке –
Страшная мзда!..
Это – страшная мзда
Моральным калекам,
Допустившим такой беспредел –
Искупаются банковским чеком
Езда по живым человекам,
Насмерть сбитые горы тел.
Пьяных денег езда –
Это страшная мзда
За пьяные деньги суда,
Который исчерпан банковским чеком, –
Плати за проезд по живым человекам
И насмерть дави их стада, –
Такая страна, господа!..
23.07.2012.
* * *
- Саша, это стихотворение написано в определенном ритме….
(Юнна Петровна снова читает первые строки - немного на грустный распев)
- Понял. Тогда вот это стихотворение особый смысл обретает.
- Ну, стихотворение…
Что такое мзда? Это возмездие и расплата. Мы платим жизнями людей за то, что…
Я на днях опубликовала у себя на ленте мгновеник под названием «Законы библии бабла». У нас в стране образовались законы, по которым ничего священнее денег нет. Вот деньги прямо и все, и на этом все завязано. И такое впечатление, что... никто не занимается проблемами беззащитных и безденежных человеков. Всюду - проблема денег.
Мзда – это и возмездие, и расплата, и оплата. Должна быть какая-то расплата, законная, за то, что человека убивают, за то, что люди ездят по пьянке на машине.
И потом, странная вещь – действительно, неужели, если, как они вопят, у них денег много, - они не могут взять такси, когда они пьяные?
Я понимаю, почему не могут. Потому что езда в пьяном виде для человека, у которого навороченный, как танк, автомобиль, и столько денег - это особое удовольствие вседозволенности: а вот я такой, я эстетически выше «вашей пахабной страны», «паршивой», которую я вообще не люблю. Я эстетически всех вас выше!
И мерой этого эстетизма являются деньги.
Вот и все...
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