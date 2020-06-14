Юнна Мориц: В пьяном виде езда... Это - страшная мзда

Накануне актер Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист сел за руль своей иномарки и на полном ходу врезался в следовавший по встречной полосе автомобиль. Водитель - курьер Сергей Захарова - погиб. В отношении Ефремова возбуждено дело. Обозреватель "КП" Александр Гамов побеседовал на тему пьяных ДТП и безнаказанности с поэтессой Юнной Мориц.

- Юнна Петровна, для меня неожиданно было, что стихотворение «Страшная мзда» было написано почти 8 лет назад, 23 июля 2012 года. Это что, стихотворение-предупреждение?

- Нет, ну, почему же? Тогда всякие Мары-кошмары гоняли с адской скоростью по ночной Москве на смертоносных автомобилях, звездили в телеящике, становясь знаменитостями, абсолютно избавленными от каких-либо тюремных сроков... И тогда было множество наездов, без конца пытались ДПСники догнать этих гонщиков, которых называли как-то…

- …мажорами.

- Ну, да. Я бы их назвала по-другому. И это была такая эпидемия, когда гибло множество народа...

История с дамой, которая по пьянке въехала на автомобиле в толпу людей, одну женщину задавила насмерть, вторую превратила в инвалида, и была освобождена вообще целиком и полностью от любого наказания.

И произошла в общем-то такая декриминализация преступлений, связанных с убийствами, реальными убийствами людей на автомобилях.

И эта декриминализация в пользу штрафов, в пользу сбора денег с людей, которые убивают других людей, - она сотворила чудовищную атмосферу в стране, когда вопрос жизни – это вопрос денег.

И надо же понимать, что, если человек на джипе «Чероки», который навороченный автомобиль, наезжает, например, на «Ладу», которая, по сравнению с ним, жестянка, - этот автомобиль, наезжающий на жестянку, - это танк. И он оставляет человека одного абсолютно невредимым, а второго подвергает абсолютно безысходной гибели.

И это проблема денег – сколько стоит один автомобиль, сколько стоит другой. И сколько штрафа может заплатить убийца, который говорит, что денег у него… много. И - прямо в телеящик. Убийца, который готов вылечить прямо-таки любого, потому что состояние вседозволенности, лживой элитарности, самовосхваления и самоупоения – это ситуация, ну да, морального идиотизма. Моральный идиотизм – это такое заболевание, описанное в учебниках психиатрии, и кончается оно очень плохо. И для человека, и для общества в целом.

- То есть, мы не будем сейчас никаких имен называть, да?

- Никогда, нет.

Вообще эти стихи были написаны не по поводу конкретного человека, а по поводу той действительности, которая образовалась в стране.

- Скажите, а что делать тогда?

- Что делать?

- Как спастись от вот этих моральных идиотов?

- Ну, надо сказать, что, кроме наказания, способного привести их в какие-то чувства человеческие... Может быть, в чувство страха, должно быть что-то, вызывающее чувство страха - перед расплатой. Причем, не перед расплатой деньгами, а перед расплатой совершенно другого свойства.

- И что же это ещё может быть?

- Ну, что это может быть? Труд. Труд. Должен быть труд, посредством которого будет человек искупать свою вину. Трудом.

Но это не может быть труд, который опять же будет возбуждать в человеке самоупоение, удовольствие от того, что ему все дозволено. Это должен быть труд искупительный.

- Почитаем эти грустные стихи.

- Да, почитаем.

(Как Юнна Мориц читает стихотворение - слушайте аудиозапись - здесь и сейчас.)

Юнна Мориц: «В пьяном виде езда... Это - страшная мзда». Стихи-предупреждение Великой Поэтессы, написанные 8 лет назад. 00:00 00:00

* * *

СТРАШНАЯ МЗДА

В пьяном виде езда –

По живым человекам,

Насмерть сбитые горы тел…

Это – страшная мзда

Моральным калекам,

Допустившим такой беспредел.

По живым человекам

Ездят, как танки,

Как по рельсам – скорые поезда.

Мертвецам и калекам

Заплатят банки

За наезд по пьянке –

Страшная мзда!..

Это – страшная мзда

Моральным калекам,

Допустившим такой беспредел –

Искупаются банковским чеком

Езда по живым человекам,

Насмерть сбитые горы тел.

Пьяных денег езда –

Это страшная мзда

За пьяные деньги суда,

Который исчерпан банковским чеком, –

Плати за проезд по живым человекам

И насмерть дави их стада, –

Такая страна, господа!..

23.07.2012.

* * *

- Саша, это стихотворение написано в определенном ритме….

(Юнна Петровна снова читает первые строки - немного на грустный распев)

- Понял. Тогда вот это стихотворение особый смысл обретает.

- Ну, стихотворение…

Что такое мзда? Это возмездие и расплата. Мы платим жизнями людей за то, что…

Я на днях опубликовала у себя на ленте мгновеник под названием «Законы библии бабла». У нас в стране образовались законы, по которым ничего священнее денег нет. Вот деньги прямо и все, и на этом все завязано. И такое впечатление, что... никто не занимается проблемами беззащитных и безденежных человеков. Всюду - проблема денег.

Мзда – это и возмездие, и расплата, и оплата. Должна быть какая-то расплата, законная, за то, что человека убивают, за то, что люди ездят по пьянке на машине.

И потом, странная вещь – действительно, неужели, если, как они вопят, у них денег много, - они не могут взять такси, когда они пьяные?

Я понимаю, почему не могут. Потому что езда в пьяном виде для человека, у которого навороченный, как танк, автомобиль, и столько денег - это особое удовольствие вседозволенности: а вот я такой, я эстетически выше «вашей пахабной страны», «паршивой», которую я вообще не люблю. Я эстетически всех вас выше!

И мерой этого эстетизма являются деньги.

Вот и все...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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