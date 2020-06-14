Чем заменили мозаику с Путиным и Сталиным в Храме Армии

В парке «Патриот» Патриарх Кирилл освятил храм Воскресения Господня. Он построен в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Его стены украшены изображениями исторических событий и ратных подвигов русских воинов.

Много шума было в соцсетях вокруг фрески «Бескровное Возвращение Крыма». На ней разместили портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и других чиновников. Истрия дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал мнение Путина:

— Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано».

Сюжет возвращения Крыма в храме сохранился. Но вместо чиновников там изображены крымчане, священники и «зелёные человечки».Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Тогда мозаику решили убрать. «Комсомолка» посмотрела, каким изображение ее заменили. Сюжет возвращения Крыма в храме сохранился. Но вместо чиновников там изображены крымчане, священники и «зелёные человечки». Это воспоминание о крестном ходе с иконой Корсунской Божьей Матери. Он проходил в разгар «Русской вечны».

Когда против фрески выступили уже сами верующие, ее тоже решили удалить. Сталина заменили на плакат с красноармейцемФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Ещё одним камнем преткновения стал портрет Иосифа Сталина. Его изобразили на мозаике в честь победного 1945-го года. Когда против фрески выступили уже сами верующие, ее тоже решили удалить. Сталина заменили на плакат с красноармейцем: «Водрузим над Берлином знамя Победы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784850" frameborder="0"></iframe> Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».На церемонии присутствовали министр обороны страны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

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