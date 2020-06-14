2020-06-14T17:59:21+03:00
Политика

Путин объяснил, почему в России невозможны американские погромы

Москва категорически против любых проявлений экстремизма, даже в борьбе против расизма
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Глава государства отметил, что в нашей стране ничто подобное произойти не может, поскольку многонациональность как раз сильная сторона России.Глава государства отметил, что в нашей стране ничто подобное произойти не может, поскольку многонациональность как раз сильная сторона России.Фото: REUTERS
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Владимир Путин заявил, что борьба афроамериканцев за свои права мало связана с радикальным национализмом, который сейчас набирает силу в США.

- Что касается вещей, связанных с отношениями между белым населением и афроамериканцами, это известная проблема, давняя проблема Соединенных Штатов, - сказал президент. - Мы всегда, кстати еще в Советском Союзе и в современной России, с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права. И Мартин Лютер Кинг, и Анжелу Дэвис припомните, портреты которой висели по всей стране в Советском Союзе. Это было всегда. Но когда это приобретает даже на фоне совершенных преступлений, приобретает элементы такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится.

Россия категорически против любых проявлений экстремизма, даже в борьбе против расизма.

- Если борьба за естественные и законные права приобретает характер разгула и погромов, то здесь ничего хорошего для государства не вижу, - заявил Путин. - Этого мы никогда не поддерживали. Я рассчитываю все-таки, что фундаментальная основа, американская демократия, а надо безусловно признать, что это очень мощное демократическое государство, что фундаментальные основы американской демократии дадут возможность этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которых она находится.

Глава государства отметил, что в нашей стране ничто подобное произойти не может, поскольку многонациональность как раз сильная сторона России.

- Это разрушительное явление. Говорят - афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну представьте, у нас марийцев должны лечить только марийцы, русских только русские, а татар только татары, - продолжил логический ряд Путин. - Дагестанцев только дагестанцы. Я не случайно подвел эту цепочку. У нас Дагестан оказался в трудной ситуации - и вся страна встала на помощь. И армия поехала, и МЧС, и врачи со всей страны. Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России. Сила нашего многонационального народа. Надо держаться за это.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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