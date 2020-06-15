Как я редактировал районную газету: Мы здесь из искры раздуваем пламя

Продолжение.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

ТАЙНАЯ ВОЙНА НА ВИРТУАЛЬНОМ ФРОНТЕ

А какие здесь кипят страсти в соцсетях! Российскому Кабинету министров и администрации президента даже и не снилось. Местная рукопожатная оппозиция числом этак человек десять, включая пяток городских сумасшедших, несет местные власти по всем окрестным кочкам.

И ладно бы за дело, тем более что проблем в районе, как и везде, выше крыши - дороги, социалка и «коммуналка», экология, уборка мусора и прочий традиционный набор. Но нет же, тутошние оппозиционеры, скрываясь в соцсетях за странными псевдонимами типа Здешний, Утонька или Миранделла, выдающими их детские страхи-комплексы, склоняют власть и политических противников из-за сущей ерунды... Например, лидер районного молодежного парламента - активист, спортсмен и просто красавец - под лозунгом борьбы с пандемией устроил заплыв то ли в прудике, то ли в озерце с холодной водой. Типа осуществил пропагандистское политическое моржевание и выставил ролик об этом в интернет. Ну нет, какой негодяй, а?!

Поводов для недовольства множество. Пролетели самолеты на репетиции воздушного парада, который проводит здешний военный округ, - слишком шумно… Купили на деньги предпринимателя, у которого в районе усадьба, мощный агрегат «Горыныч» для дезинфекции улиц - а почему деньги не потратили на другие цели? И аппарат совсем не тот, и дезинфекция бесполезна...

Власти запретили без масок заходить в магазины и общественный транспорт - это провокация и циничное попрание гражданских прав... Привезли пенсионерке дрова - подарок от главы района - опять плохо: какие-то они неправильные, эти дрова, сырые и сучковатые...

Или вот еще был случай. В центре города поставили новый общественный туалет вместо старого, построенного при прежнем начальнике. Так местное диванное войско аж на говно изошло по этому поводу, смело и беспощадно, хотя и анонимно разя власть в виртуальном пространстве...

Впрочем, другая сторона тоже не прощается с электронным оружием. Специальный, оплачиваемый из, видимо, секретных фондов человек отвечает за нейтрализацию оппозиции в соцсетях и блогах, для чего у него имеется аж 1600 ботов, которые анонимно и организованно подтявкивают хором за долю малую. Сам-то этот человек не светится, маскируясь под нейтральную позицию. Чтобы как бы и вашим, и нашим.

Бои идут с переменным успехом. Со взаимными жертвами лжи и очернения с обеих сторон. Прямо-таки тайная война на виртуальном фронте. Со своими сводками совинформбюро, секретными донесениями в партийную канцелярию и победным салютом в честь освобождения от либеральной (или чиновной - это как получится) нечисти того или иного пункта повестки дня.

Правда, до взятия политического рейхстага пока далеко. Да оно никому и не нужно. Ну, допустим, водрузят местные мелкотравчатые герои флаг над разрушенным в ходе боев куполом. Ну объявят о полной капитуляции врага... И что дальше? Тут же лишатся за собственной ненадобностью пайка и фронтовых ста грамм из госдепа или местного сельпо.

Поэтому, как сказано в известной песне, война уже тысячу лет, война без особых причин.

НЕ БОЛТАЙ!

И дернул же меня черт ввязаться в эту странную полемику, когда на страничке в соцсетях, которая является оплотом оппозиции, я резко ответил идиоту, оскорбившему местных жителей, участвующих в акции «Бессмертный полк». Так прямо и назвал его негодяем и подонком, моральным ничтожеством и мразью.

В ночи меня разбудил истерический звонок: на перебранку в интернете отреагировали в управлении по безопасности районной администрации - есть, оказывается, и такая чиновничья спецслужба:

- Что вы творите?! Вы таким образом поднимаете статус оппозиции!

- А вы предлагаете спустить оскорбления людей и их воевавших близких и просто утереться? Ну уж нет, негодяям нужно прямо в лицо говорить, что они негодяи.

- По-моему, вы нас не понимаете. Не смейте больше так делать!

Ага, так я и послушал…

Журналиста «КП» подрядили возглавить провинциальное издание, несущее в народные массы свет административной радости и восторга.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

БОЛЬШОЙ СКАЧОК

Между тем у района грандиозный успех, пусть пока и на бумаге: в областном рейтинге муниципальных образований мы скакнули с самых нижних позиций в первую десятку - сразу на 47 пунктов.

Спешу сообщить об этом большом скачке на страницах вверенного мне издания. И снова наталкиваюсь на чиновничье непонимание:

- Зачем вы это напечатали?

- А что не так? Информация ошибочная?

- Нет, это правда. Но может случиться, что в следующем отчетном периоде мы опустимся. Зачем давать недоброжелателям повод для насмешек? И вообще - это информация для служебного пользования, печатать мы ее не имеем права!

- Не понял, а в чем гостайна? Это же самый обычный сводный рейтинг, в котором оценивается эффективность власти. Не по производству танков и ракет, а по тому, как идут дела в экономике, какие условия для привлечения инвестиций, какое качество жизни и насколько успешно управление. Что тут скрывать-то?

- Вы это всерьез? Как можно открыто доносить до населения такие данные!

Логика, если так можно назвать этот способ построения взаимосвязей, у районного чиновника извилиста и замысловата. Тайные пружины для принятия решений настолько тайные, что посторонний человек никогда не догадается. Так и живут - с постоянной оглядкой, кто что скажет.

Или дело не в этом? А в том, что все эти рейтинги и показатели совершенно дутые, никак не отражающие реальную жизнь людей? Потому и показывать такие мыльные пузыри опасно: ткнешь пальцем - они тут же лопнут.

В общем, не политика, а местечковое политиканство…

В следующей части автору объясняют, кто в районном доме хозяин и какие здесь действуют табу.

Продолжение следует.

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