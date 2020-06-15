Агата Муцениеце о почти бывшем муже: «Я люблю его и не хочу показать в дурном свете»

Накануне судебного заседания по делу о разводе и разделе имущества Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Ксения Собчак опубликовала на своем youtube-канале полуторачасовое интервью с актрисой. Напомним, несколько месяцев назад Муцениеце со скандалом ушла от мужа, записав видео, в котором со слезами обвинила его в рукоприкладстве. Позже супруги помирились и заявили о готовности мирно развестись. После развода Прилучному достанется загородный дом стоимостью около $2 млн, а Агате отойдет их городская квартира.

В ходе интервью Собчак несколько раз спрашивала актрису: бил ее муж или нет? Прямо она так и не ответила, но заметила, что «видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия». Однако добиваться каких-то мер правового характера она не намерена: «Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. А как по-другому? Уничтожать человека? Человек заблудился».

Вместе с тем Агату «раздражает то, что в нашей стране сложно наказать человека за домашнее насилие». Она не жалеет о том, что опубликовала то видео и считает его предостережением для будущих подруг Прилучного: «женщина должна задуматься, сможет ли она вести себя так, чтобы человек вел себя по-другому. Но это уже не моя история».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763085" frameborder="0"></iframe> Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

Свою развалившуюся семью Муцениеце назвала «итальянской» и охарактеризовала отношения с Прилучным так: «Я - идеальная жертва, он - идеальный преступник».

Актриса призналась, что Павел очень напоминает ей ее отца, который страдал алкоголизмом — возможно, это тоже повлияло на то, что она стала одержимой синдромом жертвы. Муцениеце намерена сохранить в памяти только прекрасные воспоминания о годах, проведенных с Прилучным и не исключает, что в будущем они могут вновь сойтись: «бывают же пары, которые по три раза женятся!». Раз в неделю она посещает психолога для восстановления ментального здоровья. Самой большой обидой, по словам Агаты, стало то, что она потратила много сил, чтобы стать хорошей женой, которая «за мужем», на вторых ролях в отношениях, однако эту ее жертву муж не оценил.

Ксения Собчак обсудила беседу с Муцениеце с психологом Анной Сметанниковой. Специалист по невербальным признакам сделала вывод, что Муцениеце не может до конца рассказать все, что думает на самом деле: актриса испытывает тревогу, подавленную агрессию и страх, при этом пытается сделать вид, что у нее все хорошо. По мнению психолога, у Муцениеце расшатанная психика, для восстановления которой требуется как минимум полугодовой курс лечения у психолога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784955" frameborder="0"></iframe> Суд развёл Павла Прилучного и Агату Муцениеце.Алена МАРТЫНОВА

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