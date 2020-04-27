Стали известны неожиданные подробности развода Прилучного и Муцениеце

Стали известны неожиданные подробности развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Сплетники утверждают, что проблемы в браке актеров начались достаточно давно. По слухам, звезда "Мажора" якобы еще пять лет назад искал замену жене.

Павел Прилучный - востребованный и очень популярный актер. Бесконечные съемки выматывали артиста. Возвращаясь домой, он, уставший от камер на работе, мечтал только об одном - просто побыть собой, пишут "7 Дней".

Однако Агата Муцениеце, как известно, вела свой влог о семейной жизни. И, если верить слухам, Павла раздражало то, что и дома ему не было покоя. Мол, жена ходила за ним по пятам и снимала.

В окружении пары также поговаривают, что звезда "Мажора" не стеснялся флиртовать на съемках. "Прилучный на площадке заставлял чувствовать себя желанной. Меня от него штырило. Я прекрасно знала, что у Агаты и Паши давно возник серьезный кризис", - утверждает художница по костюмам Геля Мигулова.

Как бы то ни было, сейчас Агата и Павел готовят документы на развод. Супруги мирно урегулировали все финансовые вопросы. Муцениеце не препятствует общению мужа с детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Актриса две недели назад съехала из загородного дома и поселилась в роскошной квартире.

Напомним, в феврале 2020 года артисты одновременно в своих блогах сообщили, что подали на развод. После объявления о расставании супруги продолжали жить под одной крышей в Подмосковье. 10 апреля рыдающая актриса огорошила общественность признанием - муж поднял на нее руку и довел детей до слез. Она также заявила, что Павел "десять дней не просыхает". Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы.