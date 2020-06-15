«Дело Ефремова»: Деньги, покаяние, «Пусть говорят» и Андрей Малахов

Через неделю после аварии на Садовом общество, как водится, отходит от гнева. В первые дни были призывы линчевать, сейчас - попытки разобраться.

Но увы, весь здравый смысл давно похоронен телевизионными ток-шоу. «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, да и другие передачи, тянут друг у друга родственников погибшего и знакомых Ефремова. Там вдова, тут брат с женой, тут один коллега, там другой... С обязательными шпильками друг в друга. У вас жена ненастоящая, а у вас все с адвокатами подстроено.

И ну мусолить! Вам сколько денег надо? А столько возьмете? А че нет? А если вот так? А отмажут - не отмажут...

И праведный гнев, что за актера сейчас вступятся, а ему ничего не будет, а «простой человек» давно бы сидел. И «ответочка», что «простой» мог по-тихому договориться, а при участии фигуры, равной Ефремову, уже не замнешь, не забудешь...

И даже если тебе по наивности, казалось, что с этой трагедией все в принципе ясно, так нет. Начинаешь ругаться с телевизором. «Болеть» то за одних, то за других.

А о чем спорить? Страшная авария. Явный виновник. По закону от ответит, от суда не уйдет. Суд, под прицелом общества, поступит по закону. По моральным законам Ефремов покаялся, и каяться, видимо, готов всю жизнь. И если уж зашел разговор о деньгах, то и тут нет никаких с его стороны криков «платить не буду». Страшная история. Но все же вроде понятно.

И так бы и было, если бы телешоу с остервенением не бились бы за рейтинг. Тут не то что чувства погибших, или драму артиста ни во что не ставят, тут борьба без правил. Хабиб Нурмагомедов, думается, не знает столько удушающих приемов, сколько есть в арсенале редакторов ток-шоу.

Никто не скрывает давно, что героям шоу платят. И платят хорошо. Звезда высокого уровня может получить несколько миллионов за эфир (а чего ради то одна, то другая певица или актриса вдруг выкладывают миру все свое грязное белье, подробно останавливаясь на каждой вещице?).

Люди «из народа», на которых положили глаз «токшоуисты», получат меньше, и за серию программ. Но все равно много. И Дмитрий Борисов, и Андрей Малахов на прямые вопросы «платите ли вы звездам?», всегда аккуратно отвечают, что есть ситуации, когда героям нужно компенсировать какие-то расходы. А о немыслимых гонорарах в несколько миллионов и речи быть не может. И все звезды, которые о таких суммах проговариваются или что-то путают, или врут. Но зачем спорить о суммах, есть все признают факт?

Появилось (а как могло не появиться?) предположение, что члены семьи Сергея Захарова ходят по ток-шоу, так как на них заработают больше, чем на возможной компенсации от Михаила Ефремова. То есть людей обвиняют в неприкрытом цинизме. Но именно к такому цинизму ТВ и подталкивает своих героев. Отсюда и предположения.

Мы не знаем, есть ли у членов семьи (а у погибшего, как известно, довольно запутанная семейная ситуация) контракт с телевизионщиками. И уж точно им хочется выговориться и донести какую-то правду. Они отказываются от денег Ефремова, но признают, что готовы получить компенсацию, установленную судом. И говорят, что другую позицию Сергей Захаров бы не одобрил.

Никто не вправе давать родственникам советы. Но по-человечески хочется сказать, не попадайтесь в лапы редакторов ток-шоу. Из этих эфиров еще никто не ушел, сохранив человеческое лицо. И не важно, за деньги были эти эфиры или нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

За один съемочный день актер мог получить 140 тысяч рублей, а за участие в постановках - еще больше (подробности)