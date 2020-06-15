"Загнал себя в ад": Дмитрий Быков прервал молчание о Ефремове после смертельного ДТП

С Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться, заявил писатель Дмитрий Быков. Он несколько дней не комментировал смертельное ДТП в центре Москвы. Однако травля, которую устроили его другу, вынудила Дмитрия высказаться. Быков заверил, что не собирается отрекаться от своего друга.

"Никаких не может быть попыток смягчить судьбу Михаила Ефремова. Он и не примет сам таких попыток ее смягчить, потому что, насколько я понимаю, раздавлен абсолютно, и раздавлены все, кто его любил и любит", - написал в блоге Дмитрий Быков.

Он заявил, что не не будет отрекаться от своего друга, хотя многим это бы доставило удовольствие. По его словам, в отношении артиста началась полноценная травля.

dmi_bykov До решения суда никого убийцей называть не следует

"Я отрекаться от моих друзей не приучен, даже если они совершают чудовищные поступки. А этот поступок - я уверен - был совершен им в безумии. Будет еще психиатрическая экспертиза, будут смотреть, что и как это вышло. Это трагедия огромная", - написал Дмитрий Быков в блоге.

По словам писателя, он гордится тем, что работал с Ефремовым. "Ефремов - до того, как это случилось, - был одним из самых любимых и известных актеров страны, и одним из самых достойных ее актеров. Он больше ста ролей сыграл, и каких ролей. Я знаю, что сейчас он казнит себя так, как никакая улюлюкающая толпа казнить его не сможет. Тот ад, в котором оказался, в который загнал себя Ефремов, - это не дай Бог. Я злейшему врагу не пожелаю этого, потому что это грех и это его вина", - отметил писатель.

Дмитрий уверен, что называть человека убийцей за непреднамеренное убийство нельзя. "Он стал убийцей помимо всякой своей воли. Я не призываю ни к какой защите, я только призываю падающего не толкать. Почему надо обязательно ненавидеть успешного человека и ждать, пока он оступится, и вот тут налететь. Разумеется, то, что он совершил - чудовищно, но он не владел собой в этот момент, он загнал себя в ситуацию, когда перестал быть собой", - резюмировал Буков, призвав всех дождаться суда.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Через четыре дня после трагедии Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от денег звезды.