"Он был больной": Любовь Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы

Любовь Успенская была одной из первых, кто встал на защиту заслуженного артиста России Михаила Ефремова после того, как он устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Теперь же королева шансона решила слово подкрепить делом. Она убеждена, что актеру нельзя в тюрьму, а необходимо лечиться.

"Мы должны понять, что Михаил Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении. Где были люди, которые кормятся, живут за счет него?", - задалась вопросом Любовь Успенская.

Певица, видя общественное негодование в адрес Михаила Олеговича, намерена создать петицию в его поддержку. "Я буду стоять только за него.... Соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина... Я соберу всех людей, Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера. Потому что наша страна и так не дорожила в свое время ни Сахаровым, ни Солженицыным. Мы потеряли таких великий людей", - цитирует вокалистку 5-tv.ru.

uspenskayalubov_official Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве

Она также рассказала о том, что Ефремов периодически был в депрессии и казался больным. "Я была недавно в «Современнике» на его спектакле. Он один вытянул весь спектакль... Он был тогда уже больной. Он сидел, не улыбался.... Мы должны поддержать, все-таки он должен лечиться", - подчеркнула Любовь Залмановна.

Звезда уверена, что таким творческим людям, как Ефремов, сложно оставаться "без дела". "В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям... Мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать", - написала вокалистка в блоге.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшего Сергея Захарова. "В один миг мир потерял сына, мужа и отца... Никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет", - резюмировала королева шансона.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Спустя четыре дня Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от денег звезды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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