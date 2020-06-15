"Cемья продает страдания у Малахова": Мария Шукшина обратилась к родным погибшего в ДТП с Ефремовым

Спустя неделю после смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов в центре Москвы, Мария Шукшина обратилась к семье погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Актриса призвала родственников усопшего прекратить ходить по скандальным шоу. Кроме этого артистка озвучила свою позицию в отношении звезды "Современника".

Трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества, считает Мария Шукшина. "Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым - Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю. Я не понимаю, как можно продавать свои страдания?", - написала актриса в блоге.

После чего обратилась к родственникам погибшего водителя. "Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его, но не принимайте денег от иуд, они вам не принесут пользы. Примите его деньги в помощь маме и внучке, которым Сергей помогал. Это не продажа его памяти и не освобождение от наказания Михаила... И еще... Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите. Поверьте, Господь уже наказал Михаила, оставив его в живых с таким грузом", - констатировала знаменитость.

Артистка напомнила, что Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием и всепрощением. "Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным. Поверьте мне, я знаю Мишу. Больше всего он наказал себя сам. Как человек с совестью, он будет бичевать себя до конца своих дней. Он виноват, и он понесет наказание, и будет сидеть в тюрьме. Он тяжко согрешил", - сообщила знаменитость.

shukshina_maria Природа человеческая не терпит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него

Она также заявила, что никогда не поймет тех, кто выискивает очередную жертву, не брезгуя и не гнушаясь ничем. Мария в ужасе от плясок на костях.

"Не гнушаясь зарабатывать на чужом горе и затягивать в бездну вместе с собой бедных, несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свою совесть и достоинство. И всю ту братию, которая обрушилась с гневными речами на Мишу, стараясь побольнее ударить по лежачему, и с которым при других обстоятельствах и обнимались, и фотографировались, и выпивали. Чего уж", - поведала дочь писателя Василия Шукшина.

Шукшина до глубины души возмущена теми, кто "стравливают людей в телестудиях, упиваясь чужой кровью". "Мы лучше на федеральных каналах будем травить тех, кто и так себе не простит, мы лучше о страданиях разных фриков и проституток показывать будем и гордых жертв, отказывающихся от протягивающего руку со всей уничиженностью, со всей болью и страданием в глазах...", - резюмировала Мария.

8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон

Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров умер в институте им. Склифосовского. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Данные были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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