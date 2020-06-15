Начал пить в 13 лет: Михаил Ефремов рос мальчиком-мажором

Уже в 13 лет Михаил Ефремов пил портвейн и пропадал в компаниях. Родословной его семьи можно позавидовать: прадед - создатель чувашской письменности Иван Яковлев, дедушка - советский оперный режиссер Борис Покровский, мама - актриса Алла Покровская. «В семье два Героя Социалистического Труда», - отмечал с иронией Ефремов. По семейной легенде, о которой рассказывал и сам Михаил, однажды родители взяли его на вручение Государственных премий. И тогда сам Леонид Брежнев погладил маленького Мишу по голове.

На съемках потерял невинность

От отца ему передалось редкое актерское дарование, а также, увы, слабость к спиртному и прекрасному полу. Но если Олег Ефремов был тихим пьяницей и не попадал в скандальные истории, то сын Миша гулял, не зная берегов. Еще в детстве он снялся в фильме «Как стать великаном», где сыграл положительного советского мальчика. Но сам он таким не был.

- На этих съемках я потерял невинность, - вспоминал Ефремов. - Это произошло в Ялте, мне тогда было 13 лет. В качестве моих учителей выступили тамошние проститутки. Причем не я их снимал, а они меня. Хорошенький мальчик, да еще артист. Им было любопытно.

Андрей Васильев, исполнивший в картине роль Феди Ласточкина, вспоминал: «Между дублями играли с Мишей в покер на деньги, и однажды всего за двадцать минут он задолжал мне 75 рублей. Зарплату школьникам за съемки тогда отдавали их родителям. На руки детишки получали только суточные - 2 рубля 65 копеек. Но Мишка пообещал через пару дней отдать долг. И принес в срок всю сумму какими-то мятыми купюрами, сообщив, что взял у отца. И только недавно по пьяни раскололся, что «позаимствовал» тогда эти деньги у пьяного шахтера, который, видимо, всю ночь бухал на пляже, а под утро уснул... Короче, грабанул Миша того бедолагу-шахтера, оставив без зарплаты».

Пошел в армию, чтобы не загреметь в тюрьму

- Миша на первом курсе Школы-студии МХАТ вел себя непотребно, много пил. И отец отправил его в армию, чтобы он остепенился, - рассказала «КП» бывшая актриса Ирэна Тевероская.

- И хорошо, что забрали служить, иначе я бы плохо кончил. Мог в тюрьму загреметь: и за то, что валютой торговал, и просто за хулиганство, - говорил Ефремов. - Помню, как какой-то парень довез меня до части в Вышнем Волочке на багажнике велосипеда. Это было вечером. Я поддатый, естественно. А утром как заорали: «Рота, подъем!» Я подумал: «Ну все - это на два года?»

Жена поселила в «комнате для запоев»

- Для театралов памятна история, как Миша отбил жену у друга Антона Табакова, - рассказывает Тевероская. - Ефремов очаровывал женщин, и они бежали за ним, не обращая внимания на его загулы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784023" frameborder="0"></iframe> Погиб в ДТП с Ефремовым.«Примерный семьянин и работяга». Так родные отзываются о водителе, который погиб в ДТП с участием известного актёра…

В молодости Антон Табаков и Михаил Ефремов тусовались в общей компании золотой молодежи. Антон в то время был женат на Асе Воробьевой и привел ее к Ефремову с просьбой пристроить девушку в «Современник». Михаил увел ее у друга. Ася забеременела от Ефремова, еще не расторгнув брак с Табаковым, поэтому родившийся сын Никита был записан на фамилию Табаков. Сейчас он Никита Ефремов, тоже актер.

Нынешняя жена Ефремова Софья рассказывала «КП», что уже смирилась с алкоголизмом мужа. Сделала его комнату звуко- и запахоизолированной, чтобы пьяными воплями он не мешал детям и соседям, и запирала там мужа.

СПРАВКА «КП»

Михаил Ефремов был женат пять раз, имеет шестерых детей.

Первой супругой была актриса Елена Гольянова.

Второй раз женился на филологе и начинающей актрисе Асе Воробьевой. У пары родился сын Никита, продолживший актерскую династию.

Третьей женой Ефремова стала актриса Евгения Добровольская. В этом браке появился сын Николай Ефремов, тоже выучившийся на актера.

Четвертая жена - актриса Ксения Качалина, родила Ефремову дочь Анну-Марию.

Пятая (нынешняя) супруга - звукорежиссер Софья Кругликова. В этом браке у Ефремова трое несовершеннолетних детей: Вера (2005 года рождения), Надежда (2007), Борис (2010).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выручала феноменальная память

- Миша Ефремов - великий артист, я очень редко употребляю это слово, - рассказала «КП» продюсер Дарья Виолина. - Боюсь, что судьба его творческая сегодня заканчивается. Когда человек просто пьет в своей квартире - он волен делать со своей жизнью что угодно. Но когда он садится в таком состоянии за руль, он опасен для окружающих.

Мы работали с Мишей в трех картинах. И поразительным образом он мог провести ночь в приятном веселье, а утром выходил на съемочную площадку, и это вообще никак не сказывалось на его работе. Он как-то в очень непростой физической форме прибыл к нам на съемку фильма «Тяжелый песок», где играл адвоката. Его монолог на суде занимал 11 с половиной страниц текста на листах формата А4. Когда я увидела с утра его состояние, в котором он приехал, поняла, что мы это не снимем. Но вы можете себе представить, я сверяла - он произнес 11 страниц текста, не перепутав не то что слов, а не пропустив ни одного авторского знака препинания - где были отмечены паузы, он их делал. Человек, который с молодости выпивал, и это обязательно должно было как-то отразиться на нем. Но нет, он по-прежнему обладает фантастической памятью.

Его много раз пытались лечить, Миша кодировался. Он ведь запойный алкоголик. Мог два месяца не пить, потом на пять дней уйти в запой. Сейчас он запил, потому что работы в карантин не было.

КСТАТИ

Дебош на «Кинотавре» и скандал в самолете

Актер постоянно появлялся нетрезвым в общественных местах и буянил. Несколько месяцев назад его выгнали из самолета за непотребный вид (жена в его защиту сказала, что это он изображал пьяного, роль репетировал).

В 2018 году во время гастролей в Самаре вышел нетрезвым на сцену и пререкался со зрителями, используя нецензурную лексику. Устроил дебош на «Кинотавре» в 2016 году. Сергей Гармаш вспоминал случай со съемок фильма Никиты Михалкова «12». Михалков сказал Ефремову: «Еще раз напьешься, убью своими руками». На что актер парировал: «Вас тогда посадят, и никакие связи вам не помогут».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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