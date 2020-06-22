"Прошел через ад": Виктория Боня со слезами рассказала о неизлечимой болезни Алекса Смерфита

Виктория Боня семь лет прожила с Алексом Смерфитом. В 2017 году модель рассталась с отцом своей дочери Анджелины Летиции, сумев сохранить хорошие отношения. Во время пандемии коронавируса телеведущая жила с бывшим возлюбленным и их общей дочкой в его особняке во Франции, а потом и вовсе решила вновь переехать в Монако из мрачного и дождливого Лондона. Мол, здешний климат им больше подходит. Однако это не единственная причина возвращения телезвезды на Лазурное побережье.

Виктория Боня выступила с заявлением. "Хочу с вами поделиться тем, чем непросто делиться. Но мы решили, что можно рассказать, так как самое страшное уже позади. Речь идет о моем бывшем супруге Александре, который столкнулся с огромной проблемой в плане здоровья и в течение двух лет прошел буквально через ад. Он не мог понять, что с ним, ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз", - начала свое обращение звезда "Дома-2".

victoriabonya Давайте пожелаем Алексу Смерфиту полного восстановления. Это было нелегко, но, слава Богу, самое страшное позади!

По словам модели, ее бывшему пришлось в Интернете ставить диагноз себе самому. Алекс стал лечить сам себе. "Он медленно увядал. И был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь. Он очень сильно похудел, ушел из соцсетей. Мы молились. Каждый раз, когда Анджелина загадывала желание, она мечтала о том, чтобы ее папа поправился. Алекс превратился в скелета", - сказала Виктория со слезами на глазах.

Но сейчас ему лучше. Выглядит здоровым. хотя у него неизлечимая болезнь. "У него болезнь Лайма. Клещ поедает мозг, жиры и аминокислоты. Усталость, вялость его преследовали. К счастью, сейчас все позади. Слава Богу. Он до сих пор сидит на строжайшей диете", - отметила Боня.

alexandersmurfit Алексу Смерфиту диагностировали тяжелый недуг

В это же время Смерфит опубликовал в блоге сообщение о своем недуге. "После борьбы за свое здоровье в течение более двух лет и видя, как мое тело, ум и сущность (я предпочитаю использовать это слово по сравнению со словом «душа», чтобы избежать любого религиозного оттенка) увядают на моих глазах, я знал, что должен принять меры. Я обращался к врачам, но они совершенно не понимали, что вызывает быстрое ухудшение моего состояния. Поэтому я обратился к нетрадиционной медицине", - рассказал Алекс.

Сын ирландского миллионера за время болезни столкнулся и с шарлатанами, и с теми, кто действительно хотел ему помочь. "Я перепробовал все способы. Да, отчаянные времена требуют отчаянных мер. И да, я много раз обжигался. Но я многому научился. Мы все метаболически, генетически и эмоционально созданы очень уникальным образом. Мой ответ: проводите свои исследования, смотрите на данные, всегда задавайте вопросы своему врачу, слушайте свое тело и никогда не сдавайтесь", - резюмировал миллионер.

Напомним, Виктория Боня познакомилась с наследником ирландского миллиардера (отец Алекса владеет крупной компанией по производству картонных упаковок) в 2010 году. Многие ждали свадьбы, однако в 2017 году телезвезда объявила о разрыве со Смерфитом. Модель не держит зла на бывшего. Когда появилась на свет их единственная дочь Анджелина Летиция, она оплатила свои роды наравне с бойфрендом.