"Выгляжу я как бабушка": Татьяна Брухунова добила завистников снимком в халате

Имя Татьяны Брухуновой в последнее время у всех на слуху. И не только потому что 31-летняя девушка является пятой женой Евгения Петросяна. Красавица обожает брендовые наряды, за что получила звание иконы стиля. Ее блог наглядное тому доказательство.

Татьяна Брухунова часто сталкивается с атакой завистников и злопыхателей. Молодая жена Евгения Петросяна придерживается классических моделей в выборе одежды, за что ее критикуют злые языки.

"За период карантина я поняла две вещи. Первое - выгляжу я, как бабушка (ну, нет у меня леопардовых лосин, простите!). Второе - мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу", - обратилась она к поклонникам.

bruhunova Уважаемые эксперты! Спасибо, что создаете шумиху вокруг моего профиля

По ее словам, она привыкла к нападкам в свой адрес. Ведь делают это специально обученные люди. "Недавно «знатоки» договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака. Не сразу удалось смекнуть, для чего нужна такая активность ботов. То, что они проплачены, я доподлинно знаю", - заявила возлюбленная 74-летнего сатирика.

Однако в ответ Татьяна получила порцию критических замечаний. "Я не бот проплаченный, но скажу честно, стиль у вас - бабушкин", "Хозяйка аккаунта не терпит критику", "Серая мышка, ни дать, ни взять", "Я не из тех, кто пишет гадости, но думать, что все критикующие проплачены, это просто смешно. В таком ключе обсуждают вас не только здесь, но и в других соцсетях, не под вашим профилем, а в посторонних группах. Им кто платит, интересно? Не заморачивайтесь. Просто у людей разные вкусы", "Мне кажется, вы все время держите какую то оборону... Как будто на вас все время нападают", - заявили фолловеры.

bruhunova Хорошо-то как

Брухунова долго терпеть не стала и добила злопыхателей, разместив в блоге фото в черном халате в горошек с зелеными листами папоротника. Довершали лук дорогущая сумка и шлепки. "Счастье!, - подписала сочный кадр избранница Евгения Вагановича, попутно засветив на пальчике обручальное кольцо.

На удивление под фотографией нет ни одного негативного комментария. Вот уж лучше не скажешь - добила так добила завистников. "Во всех ты душечка нарядах хороша!", "У Вас хороший вкус!", "Ну какой же Вы пирожочек яркий", "Красивый халатик", "Сумочка огонь", "Какая красота!", "Любуюсь каждым вашим фото!", "Очень импонируете", "Летняя свежесть!", - восхищается публика.