"К ним вообще можно ничего не надевать": молодая жена Петросяна поругалась из-за туфелек принцессы

Молодая жена Евгения Петросяна каждый день дает новый повод говорить о себе. Татьяна Брухунова активно ведет блог, в котором часто демонстрирует модные луки. На этот раз поклонники бросились обсуждать туфельки принцессы, которые 31-летняя девушка показала публике.

Молодая жена Евгения Петросяна поделилась своей радостью. Татьяна Брухунова показала в блоге необыкновенной красоты замшевые туфли, расшитые камнями. "Мне так красиво", - подписала кадр девушка.

Публика засыпала возлюбленную 74-летнего сатирика вопросами об изысканной обуви. Народ тут же окрестил замшевую пару туфлями принцессы.

"Туфельки принцессы. Очень красиво и изысканно. Для истинной леди", "К ним вообще можно ничего не надевать", "Я думала, это театральный костюм. Красиво, конечно. Как при дворе короля солнца", "Как такую красоту носить,куда в них ходить?", "Скажите, пожалуйста, где Вы их шили на заказ?", - поинтересовались подписчики.

bruhunova Мне так красиво

На что Брухунова с гордостью ответила: "Туфли на заказ я не шила. Это Dolce и Gabbana".

Однако не всем изысканная обувь пришлась по душе. "Какая безвкусица", - заявила одна из поклонниц. Таня молчать не стала. "Ваше мнение очень важно для нас!", - сказала, как отрезала, молодая жена Петросяна.

Но народ не унимался: "Эта обувь заиграет только в гармонии с общим стилем". Брухунова парировала: "Ох, как Вы ошибаетесь! Эти туфли - «вишенка на торте» даже с простыми джинсами".

В какой-то момент подписчицы отметили, что Татьяна стала очень популярной. Светские репортеры буквально следят за каждым ее шагом. А ее наряды и вовсе давно стали предметом для восхищения. "Это должно даже льстить...", - предположили фолловеры.

На что Брухунова заявила: "Я не обезьянка в цирке, чтобы развлекать. Я живой человек и хочу чтобы ко мне относились с уважением. Если такого чувства не возникает, то, к счастью можно нажать кнопку: отменить подписку".

Напомним, о том, что у Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой стало известно в декабре 2019 года. В марте появилась информация, что у пары якобы родился ребенок, которого выносила суррогатная мама. Мол, младенец появился на свет в одном из медицинских центров Дубая 13 марта. Ранее ходили слухи, что Брухунова обустроила в квартире детскую комнату.