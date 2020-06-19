Молодая жена впервые публично назвала Евгения Петросяна своей семьей

Евгений Петросян после развода с четвертой женой Еленой Степаненко недолго пребывал в статусе завидного холостяка. В конце 2019 года Евгений Ваганович вновь женился. Пятой избранницей 74-летнего сатирика стала его молодая помощница Татьяна Брухунова. Звездные супруги никогда не комментируют личную жизнь. Однако периодически делятся с публикой сокровенным. Так произошло и на этот раз.

Татьяна Брухунова активно ведет блог. 31-летняя красавица размещает фото своих модных луков, делится философскими размышлениями, публикует фотографии кулинарных шедевров, которые для нее и Евгения Петросяна готовит домработница, и лишь иногда приоткрывает завесу личной жизни. Как-то раз на вопрос поклонников, когда же Татьяна покажет снимки своих близких и хоть что-то о них расскажет, она парировала, мол, о личной жизни будет говорить дозировано и когда сама посчитает нужным.

И вот, видимо, время пришло. Брухунова разместила в блоге фотокнигу со снимком Евгения Вагановича на обложке. "Сегодня я хочу сказать каждому читающему эти строки - печатайте свои фотографии! Ни один цифровой носитель не заменит счастье перелистывания лощеной бумаги с памятными снимками. Чуть больше года назад я получила из печати первую фотокнигу. С того самого момента не изменяю традиции (теперь уже можно сказать и так) радовать свою семью яркими книгами. На фото моя первая коллекционная фотокнига", - обратилась она к поклонникам

bruhunova Не изменяю традиции радовать свою семью яркими книгами

На 160 страниц запечатлены самые яркие моменты жизни Петросяна и его молодой жены. "Все это создает невероятный флер волшебства при первом же прикосновении к альбому воспоминаний. Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний", - резюмировала красавица, впервые публично назвавшая 74-летнего сатирика своей семьей.

Стоит отметить, что в начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор. "Family look", - так подписал Петросян снимок. Артист и его избранница позируют в одинаковых плащах люксового бренда и одинаковых белых слипонах.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Из-за молодой пассии сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. Кстати, в канун празднования Пасхи 18 апреля Петросян и Брухунова решили перестать скрывать от публики, что живут вместе, и показали совместный быт. И хотя официальных заявлений на этот счет они не делали, но в своих блогах супруги выложили похожие поздравления в одинаковых локациях. На снимках можно заметить один и тот же стол с куличом и крашеными яйцами, голубую скатерть с вышивкой "ХВ" и пышный букет в хрустальной вазе.