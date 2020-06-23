Молодая жена Евгения Петросяна в лосинах произвела фурор

Татьяна Брухунова обожает все, что связано с модой. Молодая жена Евгения Петросяна носит наряды только люксовых брендов и дает советы по стилю. Экспертное мнение 31-летней красавицы интересует ее поклонниц. Ее по праву называют иконой стиля.

Молодая жена Евгения Петросяна всегда одета с иголочки. Татьяна Брухунова отдает предпочтение классическим нарядам. Она носит роскошные костюмы и шикарные платья. В выборе одежды она ориентируется на признанных модниц, среди которых принцесса Диана, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Грейс Келли.

bruhunova Бегу на веранду! Дождалась!

Однако новое фото красавицы произвело настоящий фурор. Девушка предстала перед публикой в черных лосинах, белой футболке и джинсовой рубашке. Довершали модный лук сумка-портфель на длинном ремне и белые слипоны.

Публика пришла в восторг от смены имиджа кумира. "Наконец-то, молодежный современный образ и очень вам подходит по типажу", "Вы так похудели! Были очаровательны, а теперь... Надеемся, раскроете секрет похудения!", "Классная, прям девочка-подросток", "Данный лук очень отличается от обычной вашей одежды", "Какая стильная девочка. Все нравиться. Просто супер", "Выглядите супер, так держать", "Классный образ", "Однозначно, постройнели", "Были очаровательны, а сейчас - просто супер!", "Какая стильная!", - восхищаются фолловеры.

К слову, на днях Татьяна впервые назвала Евгения Вагановича своей семьей. Брухунова разместила в блоге фотокнигу со снимком мужа на обложке. На 160 страниц запечатлены самые яркие моменты жизни Петросяна и его молодой избранницы. "Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний", - резюмировала красавица.

Стоит отметить, что в начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор. "Family look", - так подписал Петросян снимок. Артист и его избранница позировали в одинаковых плащах люксового бренда и одинаковых белых слипонах.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Из-за молодой пассии сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок.