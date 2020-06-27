Скандалиста Башарова заставят мести дворы

Не так давно Марат Башаров в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказал Лере Кудрявцевой, как избивал своих бывших жен: актрису Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову.

И даже несмотря на то, что несколько лет назад избитая им Екатерина Архарова простила его и забрала заявление из полиции, артист наговорил про бывшую много гадостей и как выяснилось, клеветы.

Как рассказал «КП» источник в МВД «Раменки», актриса написала заявление на Башарова. В своём заявлении Екатерина Архарова подчеркнула, что больше 90 процентов сказанного о ней и ее семье Башаровым является клеветой.

Сейчас идёт полным ходом разбирательство. Если артиста признают виновным, ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в размере 1 миллиона рублей.

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Плюс параллельно ведётся расследование по заявлению телеведущей Оксаны Пушкиной, которая публично попросила правоохранительные органы разобраться, почему Марата Башарова не наказали за совершенные им преступления, а вместо этого артист сидит на телевидении и с гордостью рассказывает о том, как он бил своих жён.

«КП» дозвонилась до Екатерины Архаровой, чтобы узнать, почему актриса все-таки решила наказать своего обидчика.

- Человек уже перешёл все границы,-объяснила kp.ru Екатерина Архарова. - Не где-то на заборе написал «Катя дура», а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребёнок. Скоро малыш начнёт всё понимать, а Башаров всё успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное, - сказала «КП» актриса Екатерина Архарова.

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