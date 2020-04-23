2020-04-23T14:10:10+03:00
Звезды

Марат Башаров снял на видео жуткие разборки с женой при маленьком сыне

Поклонники находятся в шоке из-за истерики Елизаветы Шевырковой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марат Башаров расстался с третьей женой Елизаветой Шевырковой год назадМарат Башаров расстался с третьей женой Елизаветой Шевырковой год назадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Марат Башаров был трижды женат. И если со своей первой супругой Елизаветой Круцко он расстался из-за измен, то два других брака артиста рухнули из-за его рукоприкладства. Известно, что когда актер под градусом, порой, ведет себя неадекватно. В частности, он поднимал руку на свою вторую жену Екатерину Архарову и третью - Елизавету Шевыркову. Именно поэтому обе девушки предпочли со звездой расстаться со скандалами.

Марат Башаров расстался с третьей женой Елизаветой Шевырковой год назад. При этом актер утверждал, что любит женщину. Однако, судя по всему, в их отношениях все очень печально.

Башаров обнародовал жуткую сцену ругани с Шевырковой при маленьком сыне Марселе. Малыш гостил у папы, пока Лиза отдыхала в Испании. По возвращении она решила забрать ребенка к себе.

Елизавета обвинила Башарова в том, что он напился при сыне. "Ты напился с ребенком. Что ж ты делаешь?! Ты одному ребенку уже психику сломал, хочешь и моему?! Не дам!", - кричит Шевыркова и угрожает актеру.

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Ну, это - мама! У Лизы! Мама прилетела из Испании!
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В конце ролика Лиза замахивается на Марата: "Падла. Я с полицией сейчас приеду".

В это время артист показывает бутылки с вином, которые привезла бывшая. Они лежат на газоне.

"У нас у мусульман, начинается священный месяц. Это время, когда нужно думать, совершать благие дела и заботиться о близких. Эта девушка вчера, осквернив мою душу и ее бывший дом, назвала меня пьяницей", - обратился актер к поклонникам.

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Эта девушка вчера, осквернив мою душу и ее бывший дом, назвала меня пьяницей
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Напомним, 5 июля 2016 года Марат Башаров сообщил, что женится на своей беременной поклоннице Елизавете Шевырковой. Сын Марсель родился у пары в 2016 году. Бракосочетание состоялось 9 сентября 2017 года. В конце декабря 2018 года Шевыркова попала в больницу с травмой. Сообщалось, что Башаров набросился на нее в порыве ярости и сломал ей нос. В феврале 2019 года женщина приняла решение расстаться с Башаровым и подала на развод. Пара развелась 21 марта 2019 года.

Женщина заявила, что жизнь с актером превратилась в ад. "Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование", - поведала Шевыркова. Марат возмущался, что жена решила заявить о разводе через интернет, ничего не сказав ему лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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