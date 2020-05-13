Пьяный Марат Башаров называет себя Игорем Леонидовичем

Марат Башаров был женат три раза. И если со своей первой супругой Елизаветой Круцко он расстался из-за измен, то два других брака артиста рухнули из-за рукоприкладства актера. Особенно натерпелась третья избранница Елизавета Шевыркова. Пять лет она молчала о побоях со стороны артиста. Но терпение несчастной женщины лопнуло. Она решила излить душу всей стране, так как очень боится за общего с Башаровым сына Марселя.

Марат Башаров давно не скрывает, что имеет проблемы с алкоголем. По словам актера, он любит выпить. Третья жена актера Елизавета Шевыркова по сей день льет горькие слезы, когда вспоминает пережитый ужас. Пьяный муж бил ее, даже когда она носила под сердцем их общего сына Марселя. Под воздействием алкоголя, по словам женщины, Марат становился совершенно другим человеком.

"В нем живет несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя - Игорь Леонидович", - огорошила Лиза признанием Андрея Малахова. От шока у телеведущего округлились глаза. Он, было, не поверил, как такое возможно. Но то что Андрей услышал от Шевырковой, по-настоящему страшно.

elizavetabasharova Да просто так

"Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актер. Но когда пьяный, он говорил: «Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я Марат Алимжанович так себя вести не могу»", - рыдая, рассказала Елизавета в программе "Прямой эфир".

Лиза долго терпела подобное поведение избранника. Но в итоге решила уйти от него, чтобы спасти психику сына. "Я больше не оставляю с ним Марселя. Понимаю, что это просто опасно. Кто знает, что он сделает? Я ему всегда говорила, что он может видеть сына, но только трезвым. Он соблюдал это правило, но в итоге сорвался", - заявила Шевыркова.

Как оказалось, бывшая супруга несколько раз пыталась спасти возлюбленного от алкоголизма. Даже после расставания она умоляла Марата закодироваться, но он этого так и не сделал. Говорил, что не поможет.

После этого Елизавета со слезами на глазах обратилась к 45-летнему экс-супругу. По словам женщины, Марат хороший отец, обожает сына. Поэтому ради наследника должен одуматься - взять себя в руки и прекратить пьяные загулы. "Я до последнего боролась за то, чтобы у моего ребенка была полноценная семья и здоровый отец. Марсель очень любит папу, а Марат - сына", - резюмировала женщина. Ее брак с Башаровым был официально расторгнут в марте 2019 года.