2019-12-11T14:41:16+03:00
Звезды

"Мне жалко женщину. Она недостойна такой унизительной роли": Борис Корчевников высказался о суррогатном материнстве

Телеведущий вместе со своими героями переживает их потери и боль
Ольга ЛИБГАРДТ
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Борис Корчевников не раз признавался, что принимает близко к сердцу все переживания героев своей программы.Борис Корчевников не раз признавался, что принимает близко к сердцу все переживания героев своей программы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Борис Корчевников не раз признавался, что принимает близко к сердцу все переживания героев своей программы "Судьба человека". При этом телеведущий и сам искренне делится наболевшим. В одном из выпусков он рассказал о недуге, с которым борется по сей день. Делился артист и воспоминаниями из детства.

"Просто мне намного интереснее спрашивать, чем отвечать на вопросы. Судьба любого человека - цельный рисунок Бога. А мы этого не замечаем, живем и живем, но, если суметь остановиться и приподняться немного, то можно многое разглядеть. И в первую очередь логику всего, что с тобой происходило, и руку Творца твоей судьбы", - объясняет Борис Корчевников.

За те годы, что он является ведущим, к нему в гости приходили многие именитые артисты. Но до сих пор звезда не может забыть беседу с актрисой Ириной Безруковой. "Слушая ее исповедь о гибели сына, порой было даже трудно дышать. И другой выпуск, героем которого стал отец мальчика - актер Игорь Ливанов. Он терял семью в трагедиях дважды! Как пережить такое?..", - делится Борис.

Сам он пока не обзавелся наследниками. Однако стал крестным отцом для шестерых малышей. "Маша, Алеша, Саша, Катя, Валерия и Сережа. Помолитесь за них, пожалуйста. Я не самый радивый крестный", - цитирует Корчевникова "СтарХит".

Борис не скрывает - в его жизни была большая любовь. Избранницей знаменитости стала девушка с ребенком. "Любил!", - лаконично сообщил о ней телеведущий.

Сейчас он одинок. Но надеется не только обрести личное счастье, но и стать отцом. Говоря о модной сейчас среди звезд услуге "суррогатное материнство", Борис отметил: "Мне жалко женщину. Она недостойна такой унизительной роли".

Затронул он еще одну резонансную тему. Говоря об искусственном прерывании беременности, Корчевников уверен, что в аборте чаще всего виноват мужчина. "Говорю во множественном числе, ведь в аборте чаще всего виноват мужчина. Это сломанные навсегда жизни и вечный бег, сводящий с ума от съедающей тоски и догоняющего раскаяния. Поверьте, каждая женщина спустя время жалеет о содеянном", - заключил Борис Корчевников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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