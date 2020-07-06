В СИЗО умер «Каширский маньяк», который признался, что задушил 10 женщин

Утром в понедельник, 6 июля, в СИЗО Ногинска обнаружили тело фигуранта громкого уголовного дела. 53-летнего сантехника Александра Ежова в прессе окрестили «Каширским маньяком». По версии следствия, мужчина в течение нескольких лет забирался в частные дома одиноких женщин, насиловал их и душил.

- Ежова задержали 11 июня по следам убийства, которое было совершено в городке Ступино тремя днями ранее.

- В частном доме нашли тело 88-летней пенсионерки, которая была изнасилована и убита. А Ежов попала на камеры видеонаблюдения, когда выбрасывал в кусты захваченные в доме пожилой женщины документы.

- После задержания стало известно, что ДНК Ежова уже есть в базе. Его биоматериал находили на местах еще двух убийств и изнасилования 10-летней девочки (ее убить забравшийся в дом сантехник не успел - спугнул отец школьницы).

- На допросах Ежов во всем сознался. Позже заявил, что его жертвами стали в общей сложности 10 женщин, начиная с 2010 года.

Тело Ежова обнаружили во время утреннего обхода.

- По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии, - сообщила старший помощник руководителя Следственнокого комитета по Московской области Ольга Врадий. - Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора.

По данным «Комсомольской Правды», мужчина содержался в одиночной камере. Однако следователи должны будут проверить, не было ли это убийством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784984" frameborder="0"></iframe> Сантехник из Каширы рассказал, как убивал женщин и прятал тела.

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