2020-07-09T18:01:24+03:00
Звезды

Молодой муж заставил 49-летнюю Леру Кудрявцеву худеть

Телеведущая совсем скоро станет обладательницей осиной талии
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Телеведущая совсем скоро станет обладательницей осиной талииТелеведущая совсем скоро станет обладательницей осиной талииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Лера Кудрявцева более семи лет счастлива замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен младше телеведущей на 16 лет. Влюбленные воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Не так давно молодой супруг эффектной блондинки озаботился ее внешним видом.

Лера Кудрявцева как-то рассказывала поклонникам, что в последнее время располнела. "Плюс три килограмма. Полет нормальный", - делилась Кудрявцева в блоге. Тот факт, что она поправилась, конечно, не удалось скрыть от мужа Игоря Макарова.

Стоит отметить, что сам хоккеист поддерживает свою спортивную форму даже дома. Он регулярно тренируется. Ведь, по признанию Леры, самое страшное слово для ее мужа - "дряблый". "Если он не сходил один день в спорт зал, считает себя дряблым. Ну, на самом деле, дряблая, конечно, я, но ему это знать не обязательно. Поэтому дряблый он", - сообщала знаменитость.

И вот теперь Макаров заставил Кудрявцеву худеть. Он уговорил 49-летнюю красавицу начать заниматься модным направлением в спорте, в основе которого лежит электростимуляция.

Ведущая поделилась видео с первой тренировки и рассказала, что занималась под чутким контролем не только персонального инструктора, но и самого мужа. "Крепко взялись за меня", - объявила она. Тренировки гарантируют Лере осиную талию.

Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" у Леры есть сын Жан. Кудрявцева два года назад стала бабушкой. По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь кардинально поменялась. "Так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно. А остальное - суета и напускное, пыль.", - резюмировала гламурная блондинка.

Молодой муж заставил Леру Кудрявцеву сгонять лишний вес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Какая была Жанна Агузарова до славы: неизвестные фото, на которых ее не узнать
Детские фотографии Агузаровой отличаются от тех, к которым мы привыкли. «Комсомолка» публикует воспоминания одноклассниц о необычной девочке, которая любила выделяться [фото, эксклюзив]
Новости 24
Верховный суд запретил раскрывать данные Трампа об уплате налогов
Хомякам грозит полное вымирание через 30 лет
Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ
Новые предложения по развитию внутреннего туризма подготовят в России к осени
В Подмосковье завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Доктор Мясников дал четыре совета, как не заразиться бубонной чумой
Путин: Эффективные меры поддержание бизнеса не исчезнут после пандемии
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении "налога для богатых"
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером