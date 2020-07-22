Юлия Высоцкая голодает вместе с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая вместе с семьей уединилась в Подмосковье. Вот уже четыре месяца они живут на даче, на Николиной горе. Актриса разоткровенничалась о своей жизни в этот период.

"Для нас это время было счастливым. Я понимаю, что причина, по которой мы взяли эту паузу, ужасна, но нам действительно требовалась передышка в работе. Нам нужно было провести время вместе. Потому что мы были вместе, потому что мы были дома. В обычной жизни нам не хватало общения из-за интенсивного рабочего режима", - сообщила Юлия Высоцкая.

Конечно, 46-летняя актриса не могла не ощутить перемен, когда из-за вынужденной самоизоляции лишилась театра, съемок и других проектов. "Жизнь стала беднее. Изменился весь мир, он, безусловно, уже никогда не будет прежним. Я все еще чувствую тревогу. У меня все еще нет чувства свободы в передвижениях и безопасности в контактах", - посетовала супруга Андрея Кончаловского.

Находясь на даче, Юлия и Андрей Сергеевич занимались скандинавской ходьбой. "Рядом с нашим домом много пространства, можно дышать свежим воздухом и двигаться, не пренебрегая мерами безопасности. Это было едва ли не самой большой роскошью во время самоизоляции. Еще мне удавалось часто заниматься пилатесом", - поделилась знаменитость.

Не секрет, что Высоцкая много лет практикует пост экадаши. На 11-й день после полнолуния и новолуния в индуистском календаре наступают особенно благоприятные дни для очищения организма и его восстановления. Юля четко следует ведической традиции, по которой жизненные ритмы нашего тела очень сильно связаны с перемещением Луны.

Высоцкая приобщила к голоданию и 82-летнего супруга. "Соблюдать пищевую паузу безусловно легче в обычное время, когда ты работаешь и твоя голова постоянно занята какими-то задачами. Мне всегда очень помогает, что я делаю это не одна, у меня есть поддержка в лице мужа. За компанию, как известно, все делается легче", - цитирует актрису tatler.ru.

Отметим, в период экадаши в идеале нужно стараться вообще ничего не есть или употреблять пищу не больше одного раза, после полудня. Допускаются все фрукты (свежие и сухие), орехи и масла, сделанные из фруктов, картофель, редис, оливки, гречневая каша, все молочные продукты.