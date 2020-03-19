2020-03-19T16:52:35+03:00
Звезды

"Все испытывают моменты отчаяния": Юлия Высоцкая откровенно рассказала об иллюзии счастливой жизни

Актриса поделилась откровением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Высоцкая много путешествует по миру, снимается в кино, участвует в телепроектах, пишет книги и ведет свои авторские программыЮлия Высоцкая много путешествует по миру, снимается в кино, участвует в телепроектах, пишет книги и ведет свои авторские программыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. 46-летняя актриса и 82-летний режиссер, несмотря на большую разницу в возрасте, сумели создать крепкую семью, год назад супруги обвенчались. Их жизнь со стороны кажется безоблачной и счастливой. Однако артистка поспешила опровергнуть устоявшийся стереотип.

46-летняя Юлия Высоцкая много путешествует по миру, снимается в кино, участвует в телепроектах, пишет книги и ведет свои авторские программы. Успехи в карьере ничуть не мешают ей строить гармоничные отношения с супругом. Андрей Кончаловский всегда и во всем поддерживает жену. Более того, он не раз говорил, что многому у нее учится и по сей день продолжает узнавать ее.

Юля активно ведет блог и делится с поклонниками кадрами счастливой жизни. Однако на днях звезда огорошила признанием - не стоит верить красивой картинке. За каждой яркой оберткой есть своя драма и отчаяние. Актриса сообщила, что недавно поймала себя на мысли, что она себя обманывает. По ее словам, соцсети - это иллюзия, они не передают того, что происходит в реальной жизни человека.

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В наш век обилия информации бывает сложно отличить правду от лжи. Красивые фотографии в соцсетях, трогательные посты, эмоции напоказ - все это создает образ, зачастую далекий от истины
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"Люди, которые смотрят на фото в Инстаграме, воспринимают все буквально. К примеру, вчера я выложила фотографию из Неаполя, которая собрала невероятное количество лайков. Мне показалось, что она действительно соответствует моему состоянию, но она не буквальная. Она - метафора. В этом большая часть иллюзии", - рассказала Юлия в эфире YouTube-шоу "Мне это нравится!".

Она не скрывает - личные переживания предпочитает оставлять за кадром и не афишировать. "Когда люди смотрят на глянцевую жизнь, как кто-то без конца отдыхает на островах, такой красивый, весь сияющий, шампанское льется рекой, вокруг бесконечный успех и счастье, забывают, что все эти люди тоже испытывают моменты отчаяния, бессонницы, грусти, переживаний. Просто соцсети нам об этом не говорят", - поведала Высоцкая.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Познакомились они в лифте на фестивале "Кинотавр". Начинающей актрисе тогда было 22 года, а режиссеру - 58. У пары двое детей: дочь Мария и сын Петр.

Семь лет назад на одной из дорог Франции Mercedes, за рулем которого был режиссер, вынесло на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. Кончаловский и его жена отделались небольшими ушибами, а их 14-летняя дочь Маша приняла страшный удар на себя. Девочку ввели в кому, после чего для ее родных начались долгие годы борьбы и надежд. 82-летний мэтр как-то признался, что старается смотреть на произошедшее оптимистично. По его словам, спастись от отчаяния ему помогло обретение нового смысла жизни. "Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима", - признался Андрей Сергеевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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