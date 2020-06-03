2020-06-03T01:18:50+03:00
Звезды

Глаз не оторвать: редкое фото Юлии Высоцкой с дочкой и сыном стало достоянием публики

Счастливая актриса и ее наследники произвели фурор
Ольга ЛИБГАРДТ
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46-летняя актриса Юлия Высоцкая.46-летняя актриса Юлия Высоцкая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. 46-летняя актриса и 82-летний режиссер, несмотря на большую разницу в возрасте, сумели создать крепкую семью. У пары двое наследников - дочь Мария и сын Петр. Супруги редко говорят о детях и практически не публикуют их фотографий. Однако на днях в соцсети появилось редкое фото Юлии в окружении сына и дочки.

Фотография Юлии Восоцкой с сыном Петей и дочкой Машей судя по всему была сделана много лет назад. В кадре актриса в белой блузке позирует в окружении детей.

Вероятно, Пете на снимке чуть более трех лет, а Маше - около восьми лет. От снимка невозможно глаз оторвать - такие красивые и счастливые на нем артистка и ее наследники.

Высоцкая и Кончаловский практически никогда не рассказывают о детях. Лишь минувшим летом актриса обмолвилась, что сын очень близок с отцом. "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»", - признается Юлия. Молодой человек уже определился с профессией. Юноша мечтает стать архитектором.

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Юлия Высоцкая с сыном Петей и дочкой Машей
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Стоит отметить, что несколько лет назад в жизни звезд произошла трагедия, которая разделила их жизнь на до и после. В 2013 году во Франции Mercedes, за рулем которого сидел режиссер, вынесло на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с другой иномаркой. Кончаловский и его жена отделались небольшими ушибами, а их 14-летняя дочь Маша приняла страшный удар на себя. Девочку ввели в кому, после чего для ее родных начались долгие годы борьбы и надежд.

В 2015 году в распоряжении редакции kp.ru оказались фотографии на тот момент 15-летней Маши Кончаловской. Судя по снимкам, дочка артистов вышла из комы. Девочку вывозили на прогулку. За ее восстановлением следят опытные врачи и квалифицированные медсестры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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