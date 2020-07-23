"Орал, чтоб не снимал видео": бывшего мужа Бузовой обвинили в пьяном дебоше на борту самолета

Дмитрий Тарасов попал в неприятную историю. Известного российского футболиста, который возвращался из Казани в Москву, обвинили в пьяном скандале на борту самолета. Один из пассажиров решил его снять на видео, однако столкнулся с жесткой реакцией бывшего мужа Ольги Бузовой.

Как заявляют очевидцы произошедшего, Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета. "Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек пять-шесть орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова бортпроводника, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алкоголя, грозили вызвать полицию по прилету", - написал в блоге разгневанный пассажир рейса Казань - Москва.

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Когда лайнер приземлился, мужчина услышал крики. "Приземлились, слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтоб не снимал видео. Думаю, кто такой там среди них. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов", - добавил очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792220" frameborder="0"></iframe> Анастасия Костенко вернулась с мужем и детьми из Казани в Москву.

Жена Тарасова ранее сообщила, что они вернулись в Москву. Анастасия Костенко опубликовала видео. В кадре она со своим дедушкой гуляет с дочками. О скандале, который в настоящее время разгорается в соцсетях, она не упоминала.

Тарасов пробыл в Казани полтора месяца. Дмитрий улетел туда в конце мая, чтобы приступить к тренировкам в составе "Рубина". Разлука с любимым, которая с таким трудом давалась молодой матери, оказалась недолгой. Настя отправилась вслед за мужем в середине июня. 24-летняя модель переживала, как Ева и Милана освоятся на новом месте.