20 фунтов за художественную книгу

Вот уже два года нет убедительных доказательств, что сбежавший в США Григорий Родченков жив. Его подписи под документами даже иностранные журналисты признают подделанными, самого его не видели и не слышали уже продолжительное время, а с миром от его имени говорят исключительно адвокаты.

Но в четверг выходит книга Григория Родченкова «Как я развалил секретную допинг-империю Путина». Стоит она 20 фунтов, и, кажется, это будет захватывающие чтиво. В ней полно замечательных художественных подробностей – про постоянно оглядывающихся КГБ-шников, алкогольно-стероидные коктейли, рестораны, текилу и даже погоду.

«Советы планировали скрыть лабораторию допинг-контроля на борту судна»

Эти истории от Родченкова известны давно. Но сейчас будут и новые моменты. Григорий Родченков утверждает, что СССР чуть ли не на каждую Олимпиаду создавал секретную лабораторию. А в 1984 году Советский Союз объявил бойкот ОИ не потому, что четырьмя годами американцы сами не приехали в Москву на Олимпиаду-80, а потому, что в Лос-Анджелес не пустили советский океанский лайнер.

«Советы планировали скрыть лабораторию допинг-контроля на борту судна в порту Лос-Анджелеса во время Олимпийских игр 1984 года, - говорится в книге Родченкова. - Тестирование спортсменов перед их отъездом было бы недостаточным. Советские спортивные цари должны были иметь собственную лабораторию на месте, чтобы убедиться, что ни один «грязный» советский спортсмен не добрался до стартовых линий».

«Когда Лос-Анджелес не позволил нашему кораблю войти в гавань, это была последняя капля. Политбюро КПСС отключилось и полностью бойкотировало Олимпиаду», - утверждает беглый доктор.

«Мне поручил спрятать лабораторию на борту лайнера «Михаил Шолохов»

По словам Родченкова, секретная лаборатория была все-таки создана на корабле на следующей Олимпиаде в Сеуле-88. «Морская идея всплыла на Сеульские игры», - пишет Родченков или может быть кто-то за него.

«Виталий Семенов, начальник лаборатории допинг-контроля, вызвал меня в свой кабинет. Выглядя расстроенным, он морщась указал пальцем вверх: «Эти идиоты в Госкомспорте решили, что нам нужна сверхсекретная, герметически закрытая лаборатория в Сеуле во время предстоящих Олимпийских игр». Семенов поручил мне спрятать наши лабораторные инструменты на борту роскошного лайнера «Михаил Шолохов», названного в честь известного советского писателя, который получил Нобелевскую премию 1965 года».

Также Григорий Родченков утверждает, что на Играх доброй воли допинг-контроль был формальностью: «Наша лаборатория обнаружила 14 положительных результатов, но аппаратчики из Госкомспорта решили не сообщать о них - никто не хотел опорочить «альтернативную Олимпиаду» Тернера».

«Рискуя своей жизнью, взял билет в Америку»

Полная версия книги выйдет в четверг. Но там, видимо, немало будет и про Сочи-2014. Но пока опубликованные отрывки напоминают слабенький детектив.

«Я обедал с Евгением Блохиным, агентом кремлевской секретной службы ФСБ. Ему было около 30 лет, и его поведение было настолько незаметным, что вы бы ничего не вспомнили о нем, если бы встретили его в поезде или баре. Эту черту он перенял от своего бывшего начальника, бывшего полковника КГБ Владимира Путина», - пишет Григорий Родченков. И фамилия «Путин» будет им упоминаться еще не раз, хотя почти всегда не к месту – но название книги обязывает.

«После осторожного осмотра ресторана он (тот самый Евгений Блохин – прим. ред) пододвинул свой стул ближе к моему и рассказал мне об успехах своей команды «волшебников», - рассказывает доктор-допинг про судьбоносный момент, когда ему сообщили, о том что крышечки пробирок с допинг-пробами можно незаметно открывать.

«Я был вынужден уйти в отставку и, рискуя своей жизнью, взял билет в Америку, оставив после себя жену и наших двоих детей. Я надеюсь, что они присоединятся ко мне, но это маловероятно», - еще одна фраза из книги Григория Родченкова. Правда, по открытым источникам известно только об одном его ребенке – дочери Марине. В последний раз о ней упоминали в 2017 году, когда от Родченкова пришла доверенность на дом в Подмосковье в качестве подарка на свадьбу. Но, возможно, из полной версии мы узнаем что-то еще новое.