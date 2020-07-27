2020-07-27T23:46:29+03:00
Звезды

Евгений Петросян появился на публике с Татьяной Брухуновой

Молодая жена во всем поддерживает 74-летнего сатирика
Ольга ЛИБГАРДТ
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Евгений Петросян появился на публике с Татьяной БрухуновойЕвгений Петросян появился на публике с Татьяной БрухуновойФото: Мария РЕМИЗОВА
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Евгений Петросян приступил к репетициям. Знаменитый сатирик за неделю до съемок появился на публике с молодой женой Татьяной Брухуновой. Супруги сидели за одним столом и внимательно следили за творческим процессом.

Совсем скоро Евгений Петросян порадует поклонников новой программой. Произойдет это впервые за долгое время. В настоящее время вся команда Евгения Вагановича усиленно репетирует перед съемками. Именитого артиста во всем поддерживает его молодая супруга Татьяна Брухунова.

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Репетиции продолжаются
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"Состоялся большой прогон всех номеров-сценок, которые мы будем снимать 1-2 августа для «Петросян шоу», а пока мы репетируем. Кипит работа, появилось несколько очень хороших артистов со своей, как теперь говорят, харизмой, а в комическом жанре это очень важно", - написал 74-летний юморист в блоге и опубликовал несколько снимков.

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Ради вашего хорошего настроения - наша работа
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Он пообещал подписчикам, что следующий прогон будет посвящен только музыкальным номерам. "Их у нас тоже очень много. Что-то я утверждаю, что-то уходит в шлак. Словом, как всегда - кропотливая работа над каждым словом. Ради вашего хорошего настроения - наша работа", - добавил Петросян.

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У меня столько новых монологов, что в голове не умещаются...
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На одном из фото Евгений Ваганович был запечатлен с 31-летней супругой. Они сидели за одним столом, внимательно наблюдая за выступлением артистов.

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Репетиции "Петросян шоу" в полном разгаре!
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"Репетиции продолжаются. Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем все. Главное - что останется. И у меня тоже семь новых работ! У меня столько новых монологов, что в голове не умещаются... Но не такие еще крепости брали!", - похвастался знаменитый артист.

По его словам, съемки будут длится по шесть часов. И пообещал поклонникам много сюрпризов. "Но самое главное, что мы узнали: с 1 августа 2020 года театрам разрешено приглашать зрителей! Мы очень ждем встречи с вами, дорогие друзья!", - резюмировал Евгений Ваганович.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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