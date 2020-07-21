2020-07-21T16:20:05+03:00
Звезды

Молодая жена Евгения Петросяна ответила про бумеранг от Елены Степаненко

Татьяна Брухунова вновь отбивается от хейтеров
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова вновь отбивается от хейтеровТатьяна Брухунова вновь отбивается от хейтеровФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Татьяна Брухунова активно ведет блог, в котором обсуждает с поклонникам разные темы. Чаще всего это касается моды, ведь молодую супругу Евгения Петросяна многие называют иконой стиля. Однако на этот раз 31-летняя красавица решилась поговорить о бумеранге.

"Существует ли бумеранг? Я убеждена, что да, в обе стороны! Работает безукоризненно. Сделал добро - получи его обратно. Сделал зло, и оно к тебе вернется", - написала в блоге Татьяна Брухунова.

Вполне ожидаемо подписчики живо отреагировали на комментарий молодой жены Евгения Петросяна. "Ох, и тяжелый бумеранг будет от Степаненко!", - гласит первый же пост.

Татьяне, как известно, палец в рот не клади. Она тут же парировала: "Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг".

bruhunovabruhunova
Существует ли бумеранг? Я убеждена, что да, в обе стороны!
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Другая подписчица решилась задать вопрос: "Совершенно согласна. Можно поинтересоваться: какое сделали Вы добро, какое сделали Вы зло?".

Но Брухунова осадила даму: "Вы всерьез задаете такой вопрос? Соцсети - это не храм, чтобы я исповедовалась".

Дискуссия под сообщением Татьяны и не думает заканчиваться. "Бумеранг существует. Причинив боль одной женщине, тебе вернется также, тебе с этим жить. В обе стороны обязательно. Сделала зло и вернется, может не скоро, но будет. Это жизнь", "Дай бог, чтобы мы узнали о результате бумеранга", "Бумеранг в христианской традиции - это закон сеяния и жатвы. Посеял помидорки - не жди картошки. Согласна, что бумеранг существует, и это никакая не карма. Но бумеранг (если сделан неправильный посыл), возможно остановить, если выпустил! Искреннее раскаяние в содеянном и исправление: если с человеком неправильно обошелся, то проси прощения не лишь у Бога, но и у человека!", - пишет публика.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Из-за молодой пассии сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. В начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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