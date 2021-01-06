Молодежная сборная России осталась без медалей на чемпионате мира по хоккею 2021 в Канаде. Поединок против команды Финляндии за \\"бронзу\\" турнира завершился поражением наших со счетом 1:4. После поражения от Канады 0:5 наши не смогли \\"дожать\\" соперников по последнему поединку. И как итог - с турнира команда Игоря Ларионова уезжает без медалей.Счет в этом поединке уже на 7-й минуте открыли россияне - у нас отличился Илья Сафонов. На 26-й минуте Антон Лунделл сделал счет равным. Потом на 42-й Микко Петман вывел вперед Финляндию... А вот затем в конце матча сборная России задумала при счете 1:2 дожать соперников, сняв вратаря. Но получила две шайбы в пустые ворота. Сначала на 59-й минуте Антон Лунделл снял вопрос о победителе матча, а затем Юусо Парссинен с финальной сиреной окончательно оформил разгром.ПОДСТАВИЛИ ТРЕНЕРА И ВРАТАРЯКак отметил наш капитан Василий Подколзин после игры, команда подставила многих людей - не только фанатов, но и тренера, и вратаря Ярослава Аскарова:- Часть вины берём на себя. Если команда так проигрывает, виноваты лидеры – капитан, ассистенты. Подставили Аскарова, подставили Ларионова. Надеюсь, дальше у них всё будет хорошо, - приводит слова Подколзина портал \\"Чемпионат\\".ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ ФИНЛЯНДИИФорвард сборной России Родион Амиров после матча попытался найти слова, чтобы назвать причины поражения в важной игре за медали молодежного чемпионата мира. Но однозначных выводов сразу он сделать не смог:- С Финляндией хорошо начали матч, забей свои моменты – был бы другой счёт. На нас лежала большая ответственность, но мы как лидеры не смогли это сделать. Большой урок для всех нас, обидное поражение, сейчас сложно делать выводы, - приводит слова Амирова портал Чемпионат.СЛОЖНОГО НЕ БЫЛО НИЧЕГОПоследние два матча на молодежном чемпионате мира хоккеисты российской команды проиграли с суммарным счетом 1:9. Но силы у парней все-таки были. Просто не получилось сыграть хорошо в важные моменты ключевых поединков с Канадой и Финляндией, отметил капитан нашей сборной Василий Подколзин:- Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать, так получилось. Ничего уже не сделаешь, надо было играть лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства, - не стал скрывать эмоций хоккеист сборной России после поражения, - сказал Подколзин в интервью порталу \\"Чемпионат\\".У ХОККЕИСТОВ ЕСТЬ БУДУЩЕЕГлавный тренер российской команды Игорь Ларионов, подводя итог поединку, сказал, что у парней есть будущее и не стоит критиковать. Ведь поражения на таких соревнованиях - это только плюс к опыту молодых игроков:- Я вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди — не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше, - приводит слова Игоря Ларионова портал Sport24.ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕСледующий чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет с 26 деакабря 2021 по 5 января 2022 года на том же месте в Канаде в городе Эдмонтон.