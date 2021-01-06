Хоккеисты молодежной сборной России в ночь с 5 на 6 января 2021 года провели свой последний матч на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. В матче за 3-е место они играли с Финляндией. Однако же итог поединка крайне нерадостный для всех болельщиков - команда Игоря Ларионова уступила со счетом 1:4. Причем, до последней минуты проигрывала всего 1:2, но потом тренеры сняли вратаря и наши пропустили еще два раза.После окончания матча капитан нашей сборной Василий Подколзин сказал, что ему обидно за такой итог встречи за \\"бронзу\\". Ведь таким образом игроки подставили тренера результатом игры. Вообще, Подколзин немало сокрушался по поводу поражения от Финляндии со счетом 1:4, подбирая слова очень тщательно:- Где-то не хватило ментальности. Где-то в силу молодости... Надо уметь играть в такие моменты. Одно дело Кубок Карьяла, а другое МЧМ, где команды примерно равны, и всё решают мелочи. Мы как лидеры не так поступили в какие-то моменты. Где-то надо было крикнуть лишний раз, а мы, - говорит наш хоккеист.А вот наш форвард Родион Амиров после матча сказал о ходе поединка просто - нужно было реализовывать свои моменты. Ведь наши же открыли счет в этой игре:- С Финляндией хорошо начали матч, забей свои моменты – был бы другой счёт. На нас лежала большая ответственность, но мы как лидеры не смогли это сделать. Большой урок для всех нас, обидное поражение, сейчас сложно делать выводы.Главный тренер сборной России Игорь Ларионов, подводя итог чемпионату мира в Канаде, назвал позитивные моменты этого турнира для команды. И хорошо отозвался об игроках, отметив, что видит потенциал в своих подопечных:- Я вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди — не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше.Каковы итоги данного турнира для нас? Если приглядеться внимательно, есть немало статистических антирекордов у этой команды России.И главное - впервые в истории наши проиграли матч за 3-е место на молодежном чемпионате мира по хоккею. До этого были 8 побед. Неудача с Финляндией - первая в истории.Что будет дальше? Следующий молодежный чемпионат мира по хоккею в конце 2021 года примет опять канадский Эдмонтон. У сборной России будет своя мотивация улучшить результат прошедшего турнира.