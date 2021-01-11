Днем 11 января на Новорижском шоссе грузовик врезался в \\"хвост\\" колонны военных автобусов. В пазиках везли военнослужащих с учений на полигоне в часть на Рублевском шоссе. За рулем большегруза был 26-летний Иван Гавриков. В аварии погибли четверо солдат, всего пострадал, предположительно, 41 человек.Пока водитель задержан для выяснения обстоятельств аварии. Дальше правоохранители решат, в каком статусе он будет проходить по делу — участником аварии или подозреваемым с перспективой стать обвиняемым. Сайт kp.ru спросил у адвоката «Альянса адвокатов TOPgroup» Льва Тропина, что может грозить виновнику подобных столкновений:— Прежде будут избирать меру пресечения — где человеку находиться на протяжении следствия. На практике, если виновник ранее не привлекался к уголовной ответственности, дал признательные показания, имеет постоянную регистрацию, то оставляют под подпиской о невыезде. Даже если это авария со смертельным исходом. Но здесь ДТП с широким резонансом, поэтому, скорее, следствие будет просить отправить «камазиста» в СИЗО.НЕ ВСЕГДА ВИНОВАТ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬЧто касается дальнейшего следствия, то вина не всегда оказывается на водителе. Иногда обвиняемым становятся механики автопарков, на который работал шофер. Так бывает, если в рейс выпустили неисправную машину, у нее отказали тормоза, заклинил руль, а из-за этого погибли люди. Ответственным за ремонт грозит до семи лет колонии.— Но если водитель принял неисправную машину, зная об этом, или нарушил правила, тогда это ст. 264 УК — нарушение ПДД и эксплуатации транспорта. За смерть двух и более лиц — до семи лет лишения свободы, водитель был пьян — до 15 лет колонии. Даже если формально кажется, что нарушения правил не было, а причиной стала невнимательность (шофер грузовика с Новой Риги так и сказал полиции — прим.авт.), это все равно нарушении ПДД. Так как водитель обязан выбирать скорость и совершать маневры с учетом обстановки на дороге, — объясняет Лев Тропин.Есть еще один нюанс, который может спасти водителя грузовика от наказания. Вдруг он будет настаивать, что аварию спровоцировал кто-то третий. Например, неизвестное авто резко затормозило перед ним, а затем умчалось вдаль. Тогда этот факт будут проверять.СУРОВЫМ ПРИГОВОР НЕ БУДЕТНесмотря на внушительные максимальные сроки за смертельное ДТП, суровыми приговорами подобные дела редко заканчиваются. Все потому, что ст. 264 УК не относится к умышленным преступлениям.— У таких дел категория тяжести всегда на одну ниже. Например, за аварию с двумя погибшими до семи лет колонии — для другого криминала это бы считалось тяжким преступление, но в случае с аварии — средней тяжести. За них нельзя давать даже колонию общего режима. Если погиб один человек, чаще дают условный срок. Два и более погибших — колонию-поселение, — добавил адвокат.При разборе дела также могут всплыть отягчающие обстоятельства. Например, превышение скорости в момент аварии, прошлые штрафы или перегруз. Смягчить суд могут добровольные компенсации семьям погибшим.ЕЩЕ ПО ТЕМЕГрузовик протаранил колонну военных автобусов на Новой РигеПо предварительным данным, погибли не менее четырех человек (подробности)