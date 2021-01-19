Минувшей ночью православные верующие отметили один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне или, как его еще называют, Богоявление. Сайт kp.ru публикует фотографии Крещенских купаний 19 января 2021 года из разных уголков России.Праздник Крещения Христа в Церкви отмечают по-особому: накануне в храмах совершаются особые Божественные литургии. На ней священнослужители читают все отрывки из Нового Завета, посвященные Крещению Спасителя. После утренней службы в сочельник духовенство совершает великое освящение воды: воду благословляют в специальной емкости в храме, а иногда в ближайших к церкви водоемах. В праздник Крещения Господня также совершается крестный ход на воду, где прорубают «иордани»: проруби в виде креста. После Богослужения и водоосвящения верующие пьют освященную воду и омывают ею лицо.Одной из главных народных традиций праздника на Руси считается купание в проруби. Как правило, православные купаются в ночь с 18 на 19 января.Несмотря на широкое распространение, церковь напоминает – купание в проруби на Крещение не зафиксировано в церковном уставе, а, значит, крещенские купания - вовсе не обязательный обряд. Хотя и любимый многими. Но душу верующие очищают в первую очередь исповедью и молитвами. На фоне пандемии и сильных морозов в этом году представители Русской православной церкви призвали прихожан лишний раз обдумать необходимость крещенских купаний лично для себя.В свою очередь врачи просят людей здраво оценивать состояние своего здоровья и напоминают, что окунание в прорубь даже в обычных условиях для неподготовленных людей может закончиться неблагоприятным исходом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео крещенского купания Владимира Путина появилось в сетиПрезидент России принял участие в крещенских купаниях 19 января 2021 года (подробности).Геннадий Онищенко: В Крещение Господне нынче и традицию соблюдают, и дистанциюЭкс-главсанврач, академик РАН и депутат Госдумы - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о том, как он окунулся в святую купель (подробности).Крещение 2021 в Новосибирске: лучшие фото с дневного купания в прорубиЯркие кадры с купелей в Крещение 2021 в Новосибирске (подробности).