После развода Полина Гагарина снялась абсолютно голой

Полина Гагарина в сериале "Бывшие".

Полина Гагарина, похоже, окончательно оправилась от второго развода. С Дмитрием Исхаковым певица рассталась в 2020 году. Не так давно она отдохнула на Мальдивах в компании нового возлюбленного, дочки Мии и сына Андрея. А до этого успела дебютировать в кино. Да не просто в главной роли. Артистка появилась перед публикой абсолютно голой. Из одежды на ней были лишь изящные лакированные лодочки на шпильках.

Полина Гагарина дебютировавшей в сериале "Бывшие". 33-летней исполнительнице досталась роль писательницы-алкоголички, которая вернулась из Парижа в Москву и устроила в номере отеля оргию с молодой парой.

Сама сцена плотских утех осталась за кадром. Однако Гагарина появилась в кадре абсолютно без одежды. Впрочем, некоторые особенности фигуры Полины натолкнули зрителей на мысль, что вместо нее обнажалась дублерша. Например, пышная грудь, показанная крупным планом. Как известно, хрупкая звезда не может похвастаться пышными формами.

Некоторые особенности фигуры Полины натолкнули зрителей на мысль, что вместо певицы в кадре оказалась дублерша.

Как бы то ни было, зрители в соцсетях вовсю обсуждают внешний вид матери двоих детей. Кто-то хвалит ее за смелость, но нашлись и те, кто набросился на разведенную певицу. Мол, она пустилась во все тяжкие. "Вообще все видно", "Совсем стыд потеряла после развода", "Гагарина хороша", "Лучшая!", "Красота неописуемая", "Стыд и срам", "И эта туда же", "Что за мода оголяться после развода", - негодуют подписчики.

К слову, после съемок Гагарина призналась, что по своей натуре является скромницей и ей было неловко сниматься голой. "Нужно было переступить через себя... Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку - куй железо, пока горячо! При этом атмосфера на площадке всегда оставалась спокойной и профессиональной: без криков, лишних лирических отступлений и эмоций. Мне очень повезло, что этот непростой для меня опыт полноценного вхождения в актерскую деятельность произошел именно среди таких людей". - цитирует ее vogue.ru.

Соглашаясь на роль, Полина прекрасно понимала, что многие ее будут критиковать. "Если бесконечно ориентироваться на то, как отреагируют на те или иные ваши действия окружающие, то можно вообще перестать жить своей жизнью и все время оборачиваться и оглядываться на других", - рассказала артистка.

К слову, мало кто знает, что вокалистка имеет актерское образование. Гагарина поступила в Школу-студию МХАТ в 2006 году. Но в итоге выбрала профессию певицы. "Это были четыре года не просто учебы и студенчества, а полного погружения, поскольку институт требовал полной отдачи. Мы не учились, мы жили там с утра до ночи. Я хотела получить высшее образование, и мне казалось и кажется, что просто профессии «певица» быть не может. Я называю себя артистом, а артист должен уметь делать все - петь, танцевать, перевоплощаться, даже показывать фокусы, если это необходимо для образа", - резюмировала она.