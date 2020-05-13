Екатерина Климова проговорилась о воссоединении с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги никогда не называли причин расставания. При этом им удалось разойтись без скандалов. И вот на днях актриса огорошила признанием - в ее отношениях с Месхи рано ставить точку.

Екатерина Климова четыре года была замужем за актером Гелой Месхи. С третьим супругом она сблизилась на съемках сериала "Волчье солнце". От него многодетная мама родила дочь Беллу.

"В моей жизни появился мужчина, который меня отогрел. Я снова почувствовала себя маленькой и слабой. Когда мы с Гелой встретились, я спокойно и устойчиво стояла на ногах после развода с Игорем Петренко. Успокоилась. Я влюбилась в талант. Тяжело ворваться в семью и взять всю ответственность на себя, как это сделал Гела", - сообщила актриса в эфире передачи "Судьба человека".

Игорь Петренко и Екатерина Климова на вручении премии "Пара года", 2010 г.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как отметила актриса, Гела за ней красиво ухаживал. "Он был щедрым и смелым, не побоялся вступить в отношения с женщиной с тремя детьми. Да еще и старше его на восемь лет. Гела был настойчив и почти сразу сделал мне предложение. У меня не было поводов сомневаться в его чувствах. Да и Белла быстро у нас появилась", - поведала Климова.

По ее словам, муж быстро нашел общий язык с ее старшими детьми. "Гела - открытый человек. Он улыбчивый, молодой, прекрасно готовит. Я почувствовала себя женщиной рядом с ним", - улыбаясь, откровенничает звезда.

Однако ее совместная жизнь с Месхи столкнулась с одной проблемой. Как отметила актриса, супруг не мог себя полностью реализовать в профессии, находясь рядом с ней.

Екатерина Климова и Гела Месхи на красной дорожке 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Мы поняли, что нам надо разойтись, чтобы понять так ли это, как нам кажется. У нас не было скандалов. Мы не обидели друг друга. Мы взяли паузу. Гела - молодой и амбиционный человек. У него свои планы. Мужчине нужна свобода, тишина. Ему надо подумать", - огорошила признанием Климова.

По ее словам, Гела все время рядом. "Он очень много помогает мне. Он проявляет свои мужские качества. Расставание пошло нам на пользу. Я бы не ставила точку на наших отношениях", - резюмировала звезда.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Супруги официально развелись 28 июня 2019 года.