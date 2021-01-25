"Ты меня научил любить": в семье певицы Насти Каменских произошло горе

Певица Настя Каменских. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя Каменских сообщила о тяжелой утрате. У певицы умер папа. Убитая горем звезда оставила трогательное сообщение в память о родителе.

"Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!", - подписала видео с отцом Настя Каменских.

Алексей Жмур ушел из жизни в 81 год. Меньше месяца назад Настя публиковала ролики с участием отца. Так, в новогоднюю ночь мужчина желал своей супруге Лидии здоровья и стройной фигуры.

В молодости папа Насти был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а позже работал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки. Родители Каменских некоторое время жили в Мексике. Они никогда не жалели денег на обучение дочки. Каменских получала образование во Франции и Италии.

Папа певицы был на ее свадьбе с Алексеем Потапенко в 2019 году. Сейчас артисты практически неразлучны. Молодожены провели медовый месяц в Турции, размещали в соцсетях горячие фото с отдыха, чем немало радовали поклонников. До этого звезды долго скрывали отношения от общественности. "Я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично. Мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", - говорил о жене артист.