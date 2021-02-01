"Я мог его застрелить": Захар Прилепин рассказал, как относится к Ельцину

Захар Прилепин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне 90-летия первого президента России Бориса Ельцина писатель Захар Прилепин вспомнил, как относился к главе государства в непростые для страны времена.

- Мне было 16 лет, когда началось восхождение Ельцина. Моя близкая родня относились к нему скептически. Но огромная часть страны впала в обморок приятия. Сейчас живет миф, что его поддерживали 3% населения. Да полстраны его поддерживало! Зачем себя обманывать?

С нами рядом жил председатель колхоза. В холодильнике у него была бутылка коньяка и к нему был приписан «козел» (автомобиль «ГАЗ») — вот все его привилегии. Но вокруг на чистом глазу говорили, что придет Ельцин и все привелегии отменит и заживем по новому. Все это было анекдотично. Начальство в рязанском городке Скопин приезжало к моему деду в баню. Они все там сидели, районные вожаки — в парилке. И потребляли не балыки с икрой, а сало да самогон.

А потом... помню реакцию отца. Мать его спросила: Что случилось? Он ответил: Страна распалась. Она: Ну, это же на время? Он: Навсегда.

И это была катастрофа. Как землетрясение. Ты чувствуешь, что земля трясется, но повлиять не можешь и никак.

В 1992-м, когда мы жили в нижегородском Дзержинске, отец устроился ночным грузчиком в хлебный магазин. Чтобы нас прокормить. Бывший директор школы, учитель с 20-летним стажем! Спал после работы грузчиком несколько часов и утром шел преподавать.

Свобода? До выборов не допускали ни Лимонова, ни Ампилова. Самые острые блюда в меню не попадали. Тогда все было для Правых сил, для «Яблока».

Я помню, что когда пришел в ОМОН, в середине 90-х Ельцина ненавидели все бойцы. Задержки зарплат были постоянными. Пайковые выдавали консервами.

В Чечне наш командир говорил перед выездом: царь пьяный, но это наш царь. И мы понимали, дело не в Ельцине. И олигархи приходят и уходят, а земля российская остается.

Эта была несчастная война. Сколько нарубили людей! А все эти постоянные перемирия, переговоры с полевыми командирами. И звонки из Москвы на моих глазах: раскройте кольцо, этого нельзя трогать, этого отпустить. Предательство было как часы отлажено.

Однажды Ельцин приезжал в Нижний Новогород. В 1997-м или 98-м. Я стоял в ближнем оцеплении. Рядом с ним, когда он выступал перед согнанными нижегородцами. Потом у меня был текст «Почему я не убил Ельцина». Теоретически я мог его застрелить — но это было уже ни к чему.

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