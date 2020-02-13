Красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина объявил о проблемах со здоровьем

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы вместе 30 лет. Более того, артисты много лет назад повенчались. 12 февраля единственному сыну звезд эстрады Василию исполнился 21 год.

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина учится во МГИКе на режиссера театральных представлений, увлекается музыкой и занимается карате. Василий Рыбин хорош собой. Нередко парня приглашают поучаствовать в модных фотосессиях. Но молодой человек не связывает свою жизнь с модельным бизнесом.

Василий часто демонстрирует свое накаченное тело и делится с подписчиками событиями из жизни. Однако не так давно он рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

basil_r_official Итак, хотел бы поделиться своими впечатлениями об Италии...

По словам Рыбина-младшего, он с детства мечтал о фигуре воина.

"То есть пропорциональное соотношение верха и низа. Всегда стремился к силе и выносливости любой группы мышц", - начал он.

basil_r_official Горы, горы... люблю горы

Поэтому парень тренируется на износ. Такой подход ему привил отец. Виктор Рыбин тренировал сына с трех лет.

"При этом стараюсь не доводить «до потери пульса». Такой способ тренировки дает мне возможность расти, не используя протеины. На износ - это значит не только убивать себя во время тренировок через день, а тренируясь каждый день, иногда даже по два раза в день. Таким образом я изматываю свой организм, давая минимальное время для отдыха", - поведал Василий.

basil_r_official Спасибо огромное всем тем, кто поздравил меня с Днем рождения!

Предвосхищая реакцию публики, молодой человек подчеркнул, что понимает все риски. И поделился пережитым.

"У меня начался стресс. Он выражался в треморе, бессоннице и пережатии некоторых мышц, в результате чего мне было больно лежать и сидеть, да и стоять в принципе тоже. Пережало спину", - поведал наследник Сенчуковой и Рыбина.

Для того чтобы восстанавливаться, Василию приходилось есть восемь раз в день. "И не маленькими порциями, а, грубо говоря, тазиками. И ел я в основном мясо, после чего все мое лицо покрылось хорошеньким таким слоем угрей и прыщей, начались проблемы с печенью. Все это из-за избыточного количества белка в моем организме, который просто уже начал гнить, так как мой желудок перестал справляться с его переработкой", - шокировал он откровением.

Сейчас Василий пытается нормализовать работу организма. Правда, есть одно "но". У него очень тонкие кости и низкая предрасположенность к набору мышечной массы. Однако он не унывает.

"Главное, что мне позволяет прогрессировать, - это настрой или состояние легкого аффекта. Состояние на грани злости и эйфории, в которым мышцы начинают работать немного иначе, будто подключаются какие то дополнительные. резервы", - резюмировал Рыбин-младший.

Стоит отметить, что его родители - Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин несколько лет боролись с онкологическим заболеванием. В 2018 году в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой солист группы "Дюна" и его супруга на всю страну признались в том, что оба больны раком. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора. Они прошли курс лучевой терапии. Тот диагноз, который поставили ей и ее супругу Виктору Рыбину - базально-клеточный рак кожи, оказался излечим. Однако недавно Рыбин сообщил, что рак снова вернулся к нему. Но музыкант не отчаивается и продолжает бороться с недугом.