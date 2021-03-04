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У последнего мужа Валентины Легкоступовой была тайная семья в Санкт-Петербурге

Зачем яхтсмен Юрий Фирсов скрывал от певицы внебрачную дочку, которая давно сделала его дедушкой
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Анна Сахарова с отцом Юрием Фирсовым

Анна Сахарова с отцом Юрием Фирсовым

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Со дня смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой прошло уже больше полугода. Все это время тянется доследственная проверка, а сама причина гибели исполнительницы хита «Ягода-Малина» так и остается загадкой. Напомним, 6 августа 2020 года артиста вместе со своим третьим мужем Юрием Фирсовым, попала в наркологическую больницу.

Спустя несколько дней Валентина Легкоступа впала в кому и 14 августа скончалась в реанимации одной из лучших столичных клиник. С первых дней в смерти матери дочка и сын Лекоступовой стали винить ее последнего мужа-яхтсмена. В законном браке они прожили всего 40 дней и как минимум две недели из них на пару злоупотребляли алкоголем. По версии Фирсова, после очередной попойки Легкоступова упала в ванной комнате своей квартиры в Текстильщиках, где они жили вместе, и ударилась головой о кафельный пол. Но дети певицы до сих пор уверены, что новоиспеченный отчим мог толкнуть женщину.

Юрий Фирсов скрывал от певицы внебрачную дочку

Юрий Фирсов скрывал от певицы внебрачную дочку

Так кто же такой Юрий Фирсов: успешный яхтсмен или альфонс и какую тайну все это время он скрывал от Валентины Легкоступовой? После смерти певицы о Фирсове узнала вся страна. До этого никому неизвестный яхтсмен принялся направо и налево раздавать интервью. Во всех как под копирку он рассказывал о большой и чистой любви к своей Валечке. Но позже выяснилось, что не такая уж она и чистая эта любовь. С певицей Фирсов закрутил роман будучи человеком женатым, осенью 2019-го года.

Почти сразу он рассказал правду жене, Наталье Фирсовой и подал на развод. В венчаном браке пара прожила 18 лет. Воспитывали совместную дочку, которой сейчас 16 и сына Натальи о первого брака. Об этом союзе Валентина Легкоступова отлично знала, как и о первой жене Фирсова. От первого брака у яхтсмена остался сын Даниил.

Именно этих жен и детей Фирсов отрыто называл в интервью.

- У меня трое детей и Валентина была третьей моей женой, - заявлял яхтсмен.

Но оказалось, что была у него и тайная семья, о которой он никогда не говорил и которую скрывал от Валентины Легкоступовой.

Как удалось выяснить «КП», в Санкт-Петербурге у Фирсова есть взрослая дочка. Анна Сахарова давно сделала яхтсмена дедушкой. В отличии от Фирсова женщина никогда не скрывала отца. Совместные фото с Юрием есть в ее социальных сетях. А вот говорить об отце она не хочет.

- Ничего хорошего и плохого о нем сказать не могу, - отмахнулась от интервью Анна Сахарова.

Судя по фото, в последний раз с Фирсовым она виделась пять лет назад. Кстати, старший сын Фирсова Даниил, рожденный в первом браке, знал о том что у него есть сестра в Санкт-Петербурге.

Участвовал ли яхтсмен в воспитании внебрачной дочери, остаётся загадкой. Так же непонятно, ради чего он все это время скрывал существование дочери и внуков.

Участвовал ли яхтсмен в воспитании внебрачной дочери, остаётся загадкой

Участвовал ли яхтсмен в воспитании внебрачной дочери, остаётся загадкой

Фирсов - та еще темная лошадка. Себя он продолжает называть человеком обеспеченным, при этом первым вступил в наследство после смерти Легкоступовой. Напомним, имущество певицы будет в равных долях поделено на четверых. В списке официальных наследников: вдовец Фирсов, мама певицы, которая сейчас живет в Феодосии и двое детей артистки — Анэтта Бриль и Матвей Легкоступов

Кроме того, на имущество Легкоступовой свои права заявил ее второй муж, Алексей Григорьев, отец Матвея Легкоступова. На днях он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в законном браке имущества. Речь идет о загородном доме, площадью 200 квадратных метров на территории Павловского Посада.

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