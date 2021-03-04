У последнего мужа Валентины Легкоступовой была тайная семья в Санкт-Петербурге

Анна Сахарова с отцом Юрием Фирсовым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Со дня смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой прошло уже больше полугода. Все это время тянется доследственная проверка, а сама причина гибели исполнительницы хита «Ягода-Малина» так и остается загадкой. Напомним, 6 августа 2020 года артиста вместе со своим третьим мужем Юрием Фирсовым, попала в наркологическую больницу.

Спустя несколько дней Валентина Легкоступа впала в кому и 14 августа скончалась в реанимации одной из лучших столичных клиник. С первых дней в смерти матери дочка и сын Лекоступовой стали винить ее последнего мужа-яхтсмена. В законном браке они прожили всего 40 дней и как минимум две недели из них на пару злоупотребляли алкоголем. По версии Фирсова, после очередной попойки Легкоступова упала в ванной комнате своей квартиры в Текстильщиках, где они жили вместе, и ударилась головой о кафельный пол. Но дети певицы до сих пор уверены, что новоиспеченный отчим мог толкнуть женщину.

Юрий Фирсов скрывал от певицы внебрачную дочку

Так кто же такой Юрий Фирсов: успешный яхтсмен или альфонс и какую тайну все это время он скрывал от Валентины Легкоступовой? После смерти певицы о Фирсове узнала вся страна. До этого никому неизвестный яхтсмен принялся направо и налево раздавать интервью. Во всех как под копирку он рассказывал о большой и чистой любви к своей Валечке. Но позже выяснилось, что не такая уж она и чистая эта любовь. С певицей Фирсов закрутил роман будучи человеком женатым, осенью 2019-го года.

Почти сразу он рассказал правду жене, Наталье Фирсовой и подал на развод. В венчаном браке пара прожила 18 лет. Воспитывали совместную дочку, которой сейчас 16 и сына Натальи о первого брака. Об этом союзе Валентина Легкоступова отлично знала, как и о первой жене Фирсова. От первого брака у яхтсмена остался сын Даниил.

Именно этих жен и детей Фирсов отрыто называл в интервью.

- У меня трое детей и Валентина была третьей моей женой, - заявлял яхтсмен.

Но оказалось, что была у него и тайная семья, о которой он никогда не говорил и которую скрывал от Валентины Легкоступовой.

Как удалось выяснить «КП», в Санкт-Петербурге у Фирсова есть взрослая дочка. Анна Сахарова давно сделала яхтсмена дедушкой. В отличии от Фирсова женщина никогда не скрывала отца. Совместные фото с Юрием есть в ее социальных сетях. А вот говорить об отце она не хочет.

- Ничего хорошего и плохого о нем сказать не могу, - отмахнулась от интервью Анна Сахарова.

Судя по фото, в последний раз с Фирсовым она виделась пять лет назад. Кстати, старший сын Фирсова Даниил, рожденный в первом браке, знал о том что у него есть сестра в Санкт-Петербурге.

Участвовал ли яхтсмен в воспитании внебрачной дочери, остаётся загадкой. Так же непонятно, ради чего он все это время скрывал существование дочери и внуков.

Участвовал ли яхтсмен в воспитании внебрачной дочери, остаётся загадкой

Фирсов - та еще темная лошадка. Себя он продолжает называть человеком обеспеченным, при этом первым вступил в наследство после смерти Легкоступовой. Напомним, имущество певицы будет в равных долях поделено на четверых. В списке официальных наследников: вдовец Фирсов, мама певицы, которая сейчас живет в Феодосии и двое детей артистки — Анэтта Бриль и Матвей Легкоступов

Кроме того, на имущество Легкоступовой свои права заявил ее второй муж, Алексей Григорьев, отец Матвея Легкоступова. На днях он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в законном браке имущества. Речь идет о загородном доме, площадью 200 квадратных метров на территории Павловского Посада.

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